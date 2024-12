C’è preoccupazione nel pubblico di Ballando con le stelle dopo le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli. Il programma è finito sabato 21 dicembre con la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ma si sta già parlando del domani ed ecco che Milly Carlucci avrebbe detto e fatto qualcosa di inaspettato nei confronti della giurata della trasmissione di Rai 1.

Le sue parole rilasciate a La volta buona di Caterina Balivo potrebbero scatenare molte discussioni su Ballando con le stelle. Le è stato chiesto quale sarà il suo futuro e Selvaggia Lucarelli è stata molto chiara nella sua risposta. Ha infatti saputo una cosa dalla conduttrice, che non può sicuramente rasserenarla al 100%.

Leggi anche: “Ora facciamo così”. L’annuncio di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice dopo Ballando con le stelle





Selvaggia Lucarelli, la rivelazione sul suo futuro a Ballando con le stelle

La volta buona era presente durante la finale di Ballando con le stelle e, quando c’è stata la conclusione del programma, l’inviato si è avvicinato a Selvaggia Lucarelli rubandole qualche dichiarazione. E a sorpresa ha riferito che Milly si sarebbe comportata in maniera misteriosa, non confermandola ancora in maniera ufficiale.

Milly non le ha ancora comunicato la decisione definitiva per quanto concerne l’anno prossimo, infatti Selvaggia ha affermato: “Milly con me è stata proprio perfida, cioè ha lasciato i puntini di sospensione. Mi vuole mantenere così, capito? Sulla graticola“. Difficile immaginare che la Carlucci possa rinunciare alla sua figura di spicco, ma ovviamente tutto può ancora accadere.

Selvaggia Lucarelli è giudice fissa di Ballando con le stelle dal 2016, quindi da ben 8 anni, ed è sempre stato un punto di riferimento tra alti e bassi. Vedremo cosa farà Milly Carlucci.