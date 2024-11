“Il regalo più bello”. Bianca Guaccero non sta più nella pelle: è un momento d’oro

Bianca Guaccero non si ferma più, la bellissima notizia è arrivata poco fa. A Ballando con le stelle sta facendo faville tanto da essere considerata in cima alla lista dei favoriti anche se lei si smarca. “All’inizio avevo un’idea, ma ora che abbiamo superato il giro di boa e stiamo già andando verso la fine, sono tutti, secondo me potenziali vincitori. Ballando è fatto di tante cose, c’è il ballo, c’è la storia personale, c’è il racconto, è come una storia d’amore”, ha detto Bianca.

E ancora: “Non sono un’etoile, sono solo un’apprendista. Ho sempre amato la danza, fin da bambina, ma non ho mai ballato in modo professionale fino a Ballando con le Stelle. Grazie a Giovanni, sto imparando cosa significa davvero vivere questa disciplina”.





Bianca Guaccero, a gennaio sarà al timone di un nuovo programma

Di sicuro la Rai ha in serbo una sorpresa per lei. A gennaio, in seconda serata su Rai 1, ogni sabato ritroveremo Bianca Guaccero, che adesso è impegnata con Ballando Con Le Stelle, con una nuova edizione di Teche Teche Top Ten. Insomma, dopo l’amore anche la carriera riprende a correre. Per Bianca è il regalo più bello. Anche se l’amore resta in cimra. A proposito di amore.

Recentemente a Casa Chi Bianca ha raccontato che cosa ha fatto scoccare la scintilla con Giovanni Pernice con il quale la sintonia era palese già dalla prima puntata. “Comunque vada, qualsiasi cosa la vita ci riservi, posso dire che ho avuto la fortuna di trovare un uomo, che è Giovanni Pernice, che mi sta facendo diventare una persona migliore”.

E ancora: “Credo che quando hai accanto un amico, un compagno, un fratello, comunque, una persona che, invece, di affossarti, di essere invidioso di te, toglierti luce, questa luce, invece, te la vuole fare risplendere”. In maniera ancora più potente di quanto tu non faccia da solo. Quella persona diventa, allora, un valore aggiunto nella tua vita, se la incontri sei una persona fortunata e io mi sento una persona fortunata”