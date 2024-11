Ballando con le stelle, arriva un comunicato ufficiale della produzione su Bianca Guaccero. Una decisione necessaria dopo le polemiche scoppiata nei giorni scorsi a seguito dell’esibizione di sabato della conduttrice e del maestro Pernice. Bianca e Pernice che sono sotto gli occhi di tutti anche per la loro storia amorosa, alla quale non tutti sembrano disposti a credere a pieno.

Per alcuni concorrenti dello show del sabato sera, però, “quella tra Bianca e Giovanni sarebbe una strategia studiata per garantirsi attenzione mediatica e accrescere la curiosità del pubblico a casa”. Pubblico secondo il quale sabato scorso la coppia è stata danneggiata.





Bianca Guaccero, dopo la samba mascherata la produzione inteviene

L’esibizione sulle note di Thriller di Michael Jackson è stata fatta passare per una Samba quando, a detta di molti, di Samba non aveva proprio nulla. Nelle ultime ore è stato infatti pubblicato il video dell’esibizione accompagnato da questa didascalia della produzione: “È samba o non è samba? A beneficio degli indecisi ecco la prova che era samba! Nel filmato che vedete al 23esimo secondo sono state isolate batteria e percussioni per rivelarvi inequivocabilmente che si trattava un groove di samba”.

Giustificazioni che però non convicono, e che fanno scoppiara il caso intorno a Federica Nargi che, a differenza di Bianca, avrebbe un trattamento di favore: “Siete pessimi! Le avete dato il ballo da riconoscere più difficile… fatto apposta. E, guarda un po’, alla Nargi un balletto elementare. Ma no, non è tutto combinato. No no…Che programma ridicolo, che anziché premiare i migliori nel ballo, premia solo a simpatia e antipatia”, si legge in un commento. E ancora: “Ma davvero credete che il pubblico è stupido? State facendo in modo da far vincere la Nargi che seppur brava non lo è più di Bianca”.

Intanto domani è atteso l’esordio del maestro Peron al posto di Angelo Madonia, sull’esclusione del quale aveva parlato apertamente a La Vita in Diretta Milly Carlucci. La padrona di casa di Ballando aveva così parlato, chiudendo le porte a qualsiasi altro tipo di speculazione: “Si era arrivati a un punto che fare lavorare serenamente una coppia non era più possibile”.