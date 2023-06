C’è grandissimo fermento e altrettanta trepidazione in Rai per il futuro di Bianca Berlinguer. La conduttrice di Cartabianca sarebbe furiosa per ciò che è stato deciso dalla tv di Stato e ora sulla vicenda è intervenuto Mauro Corona, uno dei suoi collaboratori più famosi. E le sue dichiarazioni sono state molto chiare, senza peli sulla lingua come è suo solito fare. E ha invitato la presentatrice a prendere una decisione ben precisa per il suo bene.

Nei giorni scorsi vi avevamo detto che lei pare fosse nera con la Rai. Bianca Berlinguer non avrebbe il dovuto sostegno da Rai3 e starebbe notando troppe somiglianze con la linea editoriale di Rete 4 e quindi di Mediaset. Ma non è tutto perché non avrebbe gradito nemmeno la presenza di una concorrenza molto corposa sulla stessa tv pubblica con Boomerissima della Marcuzzi e Belve di Francesca Fagnani sul secondo canale.

Leggi anche: “È inca*** nera”. Bianca Berlinguer ha scoperto le decisioni della Rai e ora è fuori di sé





Rai e il futuro di Bianca Berlinguer, parla Mauro Corona

Innanzitutto, nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Mauro Corona ha detto che qualsiasi cosa succederà tra la Rai e Bianca Berlinguer, lui starà sempre dalla parte della conduttrice: “Scherziamo? Ma certo, io di estetico ho ben poco ma sono etico e sono fedele. Certo che andrò con lei ovunque vada e non è una questione di soldi. A me basta un litro di vino. È una questione di libertà. Se una rete comincia a mettere paletti, lacci, veti su alcuni ospiti la cosa non mi interessa. Se posso dire quello che penso, ci sto”.

Ma Corona ha soprattutto invitato Bianca a guardarsi intorno e a valutare l’addio alla Rai: “Le hanno fatto terra bruciata intorno da un bel pezzo. E va anche detto che lei ci ha messo del suo. Fossi in lei, però, io farei il salto subito. Precisando che io sono uno scalatore, io arrampico, io so rischiare e conosco la sfida dell’incognito. Se Mediaset portasse Bianca con sé, farebbe un affare e dimostrerebbe l’intelligenza libera di allargarsi anche ad un pubblico di sinistra”.

E poi Mauro Corona ha detto ancora al Corriere della Sera: “Sono un mercenario della televisione, vado dove mi pagano. Però a Bianchina sono affezionato. C’è un legame forte e non la tradisco“. Vedremo quindi cosa deciderà di fare Bianca Berlinguer, se restare o lasciare la Rai.