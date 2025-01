Negli ultimi mesi, il popolare quiz show di Rai 1 L’Eredità, condotto da Marco Liorni, è stato al centro di diverse polemiche che hanno coinvolto sia il conduttore che la produzione del programma. Una delle controversie più recenti riguarda una puntata in cui il campione in carica non ha potuto fornire la risposta finale durante il gioco della “Ghigliottina”. Liorni ha sostenuto che il concorrente avesse pronunciato la soluzione quando il tempo era già scaduto, decisione che ha suscitato l’indignazione di numerosi telespettatori.

>> “Ora vi dico tutto”. Ricchi e Poveri a Capodanno, bufera dopo quel ‘testa di ca***’ in diretta. Ora Angelo decide di parlare

Molti hanno espresso il loro disappunto sui social media, affermando che il campione avesse effettivamente dato la risposta entro il limite di tempo previsto. Un’altra questione spinosa ha coinvolto un commento di Liorni riguardante l’iniziativa dell’“Oro alla Patria” del 1935. Durante una domanda sul tema, il conduttore ha definito l’evento come un “gesto patriottico”, suscitando immediate reazioni negative da parte del pubblico.





“Basta, è da chiudere subito”. L’eredità, bufera su Liorni

Molti hanno interpretato il commento come un’interpretazione positiva di un’iniziativa legata al regime fascista. In risposta alle critiche, Liorni ha chiarito la sua posizione, affermando: “Sono un antifascista. Penso che dobbiamo darci tutti una calmata”. Il programma ha anche affrontato critiche per alcuni errori commessi durante le puntate. In un episodio, un concorrente ha fornito una risposta errata che non è stata corretta immediatamente, causando confusione tra il pubblico e sollevando dubbi sulla supervisione e l’accuratezza del quiz.

Questi episodi hanno alimentato discussioni sulla qualità e sull’affidabilità del programma. Le polemiche hanno generato un acceso dibattito sui social media, con telespettatori che esprimono opinioni contrastanti. Alcuni difendono Liorni, riconoscendo la difficoltà di gestire un programma del genere e sottolineando la sua professionalità. Altri, invece, criticano la gestione del quiz e si chiedono quanto tempo ancora gli resti.

in questi giorni sto riguardando l'eredità e boh veramente un gioco più stupido e inutile dell'altro quasi tutti basati su sparate a caso o sulla casualità, perché non ha ancora chiuso? — francesco🌻 (@ffrraaa) January 2, 2025

Secondo molti i giochi sarebbero troppo difficili ma anche noiosi. “Che gioco noioso L’Eredità“, ha commentato su X Grazia. Francesco invece scrive: “In questi giorni sto guardando L’Eredità e boh – ha scritto su X – veramente un gioco più stupido e inutile dell’altro. Quasi tutti basati su sparate a caso o – ha poi aggiunto – sulla casualità. Perché non lo hanno ancora chiuso?”. Eppure gli ascolti non sono affatto male.

Leggi anche: “Questa cosa non è reale”. L’Eredità, Marco Liorni legge la domanda e tra i concorrenti succede l’assurdo