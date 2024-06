Barbara D’Urso sembra pronta a ricominciare: se ne necessario, lontano dagli schermi di prima grandezza. Se alla Rai le porte sembrano essere chiuse, a Mediaset potrebbe essere sbarrate. Il motivo? Alla conferenza stampa che ha chiuso la stagione televisiva autunnale Pier Silvio Berlusconi, parlando di Barbara, aveva detto: “Se mi è mancata? Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro D’Urso, lo dico in maniera assolutamente oggettiva”.

“Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene”. Parole che Barbara D’Urso aveva commentato, in maniera indiretta, con una frecciatina.





Barbara D’Urso, contatti con l’emittente TeleSud

“Ci sono cose che fanno molto ridere”. Stop. Una singola storia con su scritto questa frase. Nelle settimane scorse su Barbara D’Urso era intervenuto Fabrizio Corona: “La realtà è che bisogna darle merito che ha fatto una grandissima parte di storia della televisione e di Mediaset. Poi uno può giudicarla per come l’ha fatta, come si è comportata, ma ha fatto tanto. E mi sbilancio e dico che non si meritava quello che le è successo. Come mai non l’hanno rinnovata? Andava bene per i vecchi sistemi e non per i nuovi”.

E ancora l’ex re dei paparazzi aveva detto: ““erò tu non puoi fare così con una donna a cui hai dato tutti i reality, il primo prime time giornalistico all’americana, che ha in ventato un format giornalistico per il mattino, per il pomeriggio. Ecco, non si può non darle nemmeno la possibilità di salutare i suoi telespettatori”.

Non solo la conduzione della festa, il patron del Trapani corteggia Barbara D'Urso anche per TeleSud, tv di sua proprietà. https://t.co/9rbhqTj8Au pic.twitter.com/aDax1NCf7h — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2024

“Le hanno fatto una cosa spietata e non se lo meritava”. Per questo Barbara D’Urso sembra essere pronta a ripartire da zero. Scrive Giuseppe Candela come: “Non solo la conduzione della festa, il patron del Trapani corteggia Barbara D’Urso anche per TeleSud, tv di sua proprietà”. Pronta a partire?