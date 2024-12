Per la semifinale di Ballando con le stelle bisognerà aspettare sabato 14 dicembre. Questa settimana, infatti, il programma di Milly Carlucci non andrà in onda per fare spazio alla prima de La Scala (condotto, tra l’altro, sempre da lei). Intanto l’attesa sale e molti aspettano di vedere se Mariotto tornerà o meno in studio. Sulla sua fuga Milly è tornata sulle colonne del settimanale Chi.

Dove ha detto: “Per me è stato un fulmine a ciel sereno, che ti devo dire? Al principio abbiamo pensato a una mariottata teatrale, dopo che ha abbracciato Amanda è sparito con lei. Io facevo cenni per sapere dove fosse finito”.





Ballando con le stelle, Milly Carlucci: “Sonia è una campionessa”

Poi Milly ha aggiunto: “E da dietro le quinte mi dicevano: ‘tranquilla, è in zona interviste con Amanda, tornerà’. E invece non si vedeva, finché non mi hanno detto che aveva preso il motorino e se n’era andato. Ma non so ancora perché l’abbia fatto, gli ho lasciato il tempo di riprendersi. Ci vogliamo un bene immenso – ha concluso la conduttrice di Ballando – e sono la sua seconda mamma, una mamma ti deve dire le cose come stanno”.

Poi ha parlato della Bruganelli che avrebbe meritato molto di più. “Di Sonia posso dire – ribadisce a Chi – che al di là del suo carattere e delle polemiche, è stata una combattente: tanto di cappello di fronte a una donna che, con tre costole rotte, va avanti a ballare. Voglio rendere omaggio alla sua forza di volontà, che la mette nel novero delle campionesse sportive”.

Parole con le quali Milly Carlucci ha messo a tacere le critiche dalla giuria che, e non è un mistero, ha sempre osteggiato Sonia. L’ex moglie di Paolo Bonolis in proposito aveva detto: “Credo siano più interessati ad altri che alle mie performance”. E sono tanti a credere che sia stato così.