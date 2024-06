Milly Carlucci è al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Non c’è ancora una data per la partenza ufficiala ma il via dovrebbe essere, in via indicativa, per le prime settimane d’autunno. Intanto insieme ai nomi dei primi concorrenti arrivano conferma sulla prossima giuria e non tutti sono felici: “Milly ha sbagliato tutto”, si legge tra i tanti commenti. Per Milly Carlucci, Ballando sarà l’occasione di riscattarsi dopo i bassi ascolti registrati con l’Acchiappatalenti che pare non sarà riconfermato.

Stando ai risultati ottenuti viene difficile pensare che la Rai dia il via libera per una seconda edizione. Tornado ai concorrenti di Ballando, il primo ufficiale sarà Francesco Paolantoni. Il comico ha partecipato di recente a Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino ed è stato uno dei cinque talent scout d’eccezione dell’Acchiappatalenti insieme a Teo Mammuccari, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Nino Frassica.





Ballando con le stelle, la giuria per la prossima stagione

Poi altre novità. Come ha annunciato Milly Carlucci durante il programma “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini, i ballerini Nikita Perotti e Sophia Berto, che lo scorso anno hanno vinto il torneo “Ballando con te”, affiancheranno i concorrenti vip nello show di Rai1. E infine la notizia sulla giuria.

Anche in questa stagione la giuria del talent di ballo di Rai1 sarà composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto è stata riconfermata anche per la prossima stagione (ovviamente salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, che rimangono però alquanto improbabili. Come detto parte del pubblico non ha gradito, in molti avrebbero voluto un cambio.

La diciottesima edizione di Ballando con le stelle, era andata in onda in prima serata su Rai 1 dal 21 ottobre al 23 dicembre 2023. A trionfare nel corso dell’ultima edizione era sta Wanna Nara. La moglie di Mauro Icardi aveva battuto in finale Simona Ventura, da molti ritenuta la vincitrice morale dell’edizione giudicata tre le migliori di sempre, oltre che tra le più viste.