Finite nel peggiore dei modi le ricerche di Fabio Ranni, scomparso da giorni. Purtroppo è stato trovato morto e la tragedia ha scosso tutti i parenti e amici. A lanciare l’allarme era stato suo fratello Carmine, che attraverso il suo profilo Facebook aveva chiesto aiuto affinché qualcuno potesse fare delle segnalazioni, utili a ritrovare sano e salvo l’uomo.

Ma Fabio Ranni, scomparso precisamente da domenica 9 giugno, è morto a 50 anni. Il fratello aveva scritto sui social: “Mio fratello ieri mattina è uscito per andare a fare trekking, non ha preso né moto né macchina e non ha lasciato detto dove andava. Non si hanno più sue notizie da allora. Se qualcuno lo avesse visto, magari sui mezzi, per favore mi contatti al 347 8002351. Grazie mille e buona giornata”.

Fabio Ranni scomparso da giorni: trovato morto in una cava

Fabio Ranni, scomparso da diversi giorni, è stato ritrovato morto a Genova all’interno della cava Panigaro. Era un autista Amt di Sestri Ponente, ma aveva la passione per il trekking infatti era considerato un escursionista. A lavorare alle ricerche c’erano i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i volontari e gli amici dell’uomo. Il nucleo Sapr, ovvero sistemi aereo pilotaggio remoto, è riuscito a individuare il cadavere con l’ausilio di un drone.

L’individuazione del corpo di Ranni è avvenuto nel pomeriggio dell’11 giugno, poi intorno all’una di notte del 12 giugno le operazioni hanno avuto la loro conclusione definitiva. Secondo Rainews e Imperiapost.it, a causare la morte dell’escursionista potrebbero essere stati un malore fatale o in alternativa un incidente, provocato da un’improvvisa caduta.

La cava Panigaro, situata in Val Chiaravagna, è costeggiata da un sentiero come riferito dal sito Il Secolo XIX. Lui si sarebbe avventurato in questa zona e qui avrebbe trovato purtroppo la morte.