Isola dei Famosi 2024, quasi ci siamo. Alla messa in onda mancano circa 2 mesi ma le prime notizie ufficiali sono già arrivate. La più clamorosa riguarda il cambio alla conduzione: Pier Silvio Berlusconi ha infatti annunciato che sarà Vladimir Luxuria a presentare il reality show, confermando dunque i gossip legati all’addio di Ilary Blasi, che però non lascerà Mediaset ma assumerà il comando di Battiti Live. Vladimir ricopriva il ruolo di opinionista insieme a Enrico Papi lo scorso anno e si è detta entusiasta di questo nuovo ruolo.

Non mancano voci sul cast di concorrenti ovviamente e si parla di un’edizione rinnovata, un po’ come accaduto per il Grande Fratello, dunque con l’introduzione anche a L’Isola dei Famosi 2024 di “nip” insieme a volti noti di tv, spettacolo e sport. Ma per ora, ovvio, i nomi che circolano appartengono alla sfera vip. Va specificato che ad oggi la produzione non ha ancora confermato alcun rumor, che tuttavia si fanno sempre più insistenti.

“Da Ballando con le stelle all’Isola dei famosi 2024”

Stando a quanto riporta il sito Anticipazioni Tv, sembrerebbe che a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2024 possano esserci diversi ex concorrenti del Grande Fratello come Andrea Zenga, Oriana Marzoli, Ginevra Lamborghini e Patrick Ray Pugliese. Ma non è finita qui perché pare che glia autori abbiano messo gli occhi anche su Mirko Brunetti e Anita Olivieri.

Non solo dal Grande Fratello. L’ultima indiscrezione arriva da Tv Blog e parla di un “trasloco” direttamente da Ballando con le Stelle. Si legge infatti che potrebbe sbarcare in Honduras anche Samuel Peron, per anni ballerino professionista a Ballando con le stelle, ma anche concorrente a Il Cantante Mascherato. Quindi programmi Rai.

In passato Samuel Peron ha anche ricoperto i ruoli da inviato in Buongiorno benessere, Camper e Weekly. Sarà davvero uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024? Come detto al momento non ci sono certezze ma solo indiscrezioni.