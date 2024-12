Federica Pellegrini è arrivata seconda nella finale di Ballando con le stelle 2024. La campionessa olimpica, in coppia con il maestro di ballo Pasquale La Rocca, ha sbaragliato quasi tutta la concorrenza. Tantissimi i fan che hanno fatto il tifo per lei, proprio come ai tempi delle sue indimenticabili gare di nuoto. La corsa di Federica si è fermata a un passo dal gradino più alto del podio. Al primo posto si è piazzata infatti la coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che erano i grandi favoriti della vigilia. Per loro, il 61% delle preferenze. Al terzo posto invece il duo Federica Nargi e Luca Favilla.

Federica Pellegrini è molto attiva sui social. Il giorno dopo la finale ha risposto a numerose domande dei suoi tifosi durante il viaggio in treno verso casa. I fan, curiosissimi, le hanno domandato come ha vissuto questa nuova esperienza, quali sono state le emozioni della finale e tanto altro. La campionessa non si è tirata indietro e si è tolta anche qualche sassolino dalle scarpe. Prima della premiazione, infatti, alcuni giurati avevano dichiarato di non essere d’accordo sul podio finale. In particolare Fabio Canino ha affermato: “Per me la Nargi doveva essere seconda, l’ho detto, ciao”.

Leggi anche: Domenica In, imbarazzo in studio: la richiesta di Mara lascia Pernice a bocca aperta. Bianca Guaccero interviene





“Secondo posto? Cosa devo dire”. Ballando con le stelle, Federica Pellegrini vuota il sacco dopo la finale

Un tifoso ha chiesto a Federica Pellegrini se ci fosse rimasta male per il fatto che la giuria abbia ribadito che l’ex velina Federica Nargi meritasse il secondo posto. Pellegrini ha risposto: “Secondo me ognuno fa il proprio mestiere e quindi ok. Però il fatto di ribadirlo una seconda volta, onestamente, mi ha un po’ fatto rimanere male“. “

Secondo Federica, la parola del pubblico conta più di quello dei giurati: “Dico questo perché Ballando con le Stelle ha sempre funzionato così: c’è il televoto, che è il giudice supremo, e quindi su quella cosa lì bisogna alzare le mani. Riconosco che Federica (Nargi, ndr) poteva anche essere più forte di me. Però in questo percorso ho visto tante persone salvarsi che erano peggiori di altre, ma al televoto passavano”.

Pellegrini ritiene di aver ampiamente meritato il risltato ottenuto e lo ribadisce: “Non me la sento proprio di colpevolizzarmi. Da quello che so, il programma è sempre stato così: il televoto decide molto. Mi ha sorpreso più che altro che abbiano ribadito una seconda volta che Federica avrebbe dovuto essere la seconda classificata”.

E conclude: “Quello l’ho trovato poco carino nei miei confronti. C’è un grande lato di fortuna nella classifica. Dipende dai vari punteggi e dagli abbinamenti. Poi c’è il televoto, che conta tanto, ed è una cosa che non si può controllare. Quindi, io non so cosa dirvi sul suo terzo posto”.