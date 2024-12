“Sono inc*** da morire”. Ballando con le stelle, furia Federica Pellegrini: la campionessa spara a zero

Ballando con le stelle, la finale ha avuto l’esito che tutti si aspettavano: a vincere è stata Bianca Guaccero. Sui social, subito dopo l’annuncio arrivato a tarda notte, i commenti sono fioccati: “Meravigliosi da sempre, bellissimi e straordinariamente brava Bianca da subito! Su Giovanni non avevo dubbi! E poi sapervi innamorati è una gioia, vedervi così uniti danzare insieme è magico, l’ ho pensato dalla prima volta…Mille auguri Bianca e Giovanni, solo cose belle!”.

E ancora: in questi 15 anni da telespettatrice di ballando questa è la vittoria che mi ha fatto battere il cuore . Bianca orgoglio pugliese. Il talento…premia sempre”. Ma c’è un altro caso che tiene banco, le parole di Selvaggia Lucarelli che ha punto Federica Pellegrini e, in maniera più dura, Angelo Madonia.





Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli punge Angelo Madonia

Dopo l’ottima esibizione al fianco di Pasquale La Rocca Federica ha detto: “Mi viene rabbia perché questa sensazione poteva venire prima, poteva durare di più, quindi un po’ mi dispiace ma sono contenta di esserci arrivata”.

Poi aveva aggiunto: “Quello che volevo che uscisse di me è uscito. Sarebbe potuto essere più semplice, ci sono state un po’ di montagne russe, ho tenuto fino ad ora. Penso a tutto quello che è stato e che poteva essere e mi fa un po’ incazzare”.

E Selvaggia non si è fatta scappare la possibilità di commentare: “Avevi il partner sbagliato come lei. Poi hai incontrato Jack e vi siete innamorati. Pasquale è molto più di Jack, è Gesù. Basta, ho detto una str*onzata”. Il pubblico contro Selvaggia: “Hai detto la solita cazzata, per un avolta però lo hai ammesso”.