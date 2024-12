L’undicesima puntata di Ballando con le Stelle ha regalato emozioni intense. A trionfare sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno totalizzato ben 150 punti grazie a un coinvolgente Jive su un medley dei successi di Tina Turner.

Al secondo posto si sono piazzati Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, con 80 punti, grazie a una raffinata esibizione di Moderno sulle note di “It’s All Coming Back to Me Now”. Sul terzo gradino del podio troviamo Federica Nargi e Luca Favilla, che hanno ottenuto 50 punti esibendosi in una sensuale rumba su “L’importante è finire”.

Leggi anche: “Zeudi è pericolosa”. Grande Fratello, Shaila interviene dopo le lacrime dell’ex miss Italia





“E adesso come la mettiamo?”. Ballando con le stelle, Striscia pizzica Bianca Guaccero e Federica Nargi

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti si sono invece classificati quarti, con 46 punti, dopo una spettacolare performance di Showdance sulle note de “La famiglia Addams”. Infine, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli hanno vinto lo spareggio decisivo, guadagnandosi così un posto in finale.

La finale di “Ballando con le Stelle” è prevista per il prossimo 21 dicembre. I pronostici sono ancora aperti, ma i bookmaker indicano come principali favorite Bianca Guaccero e Federica Nargi, che si sono distinte fin dall’inizio per il loro talento superiore alla media. In queste ore, le due protagoniste sono al centro dell’attenzione anche per alcuni video che mostrano i loro esordi nel mondo dello spettacolo. Sul web c’è chi polemizza: a differenza degli altri concorrenti del programma di Rai Uno, i provini mostrano che Bianca e Federica già ballavano da giovanissime. Ma per la maggioranza del pubblico è una polemica che lascia il tempo che trova, non trattandosi di professioniste della danza.

Bianca Guaccero e Federica Nargi hanno carriere molto diverse: Bianca è oggi una nota conduttrice, mentre Federica è stata una delle veline più amate di Striscia la Notizia. Nonostante ciò, hanno qualcosa in comune: entrambe hanno sostenuto un provino proprio per il celebre programma satirico. Adesso, il programma di Antonio Ricci ha tirato fuori quei video dall’archivio.

Il provino di Bianca risale al 1999, quando aveva appena 19 anni. Già allora studiava danza da sei anni e, prima di esibirsi, dichiarò: “Canto sotto la doccia, ballo invece… sono sei anni che frequento una scuola di danza”. Tuttavia, il ruolo di velina fu assegnato a Elisabetta Canalis.

. @NargiFederica e Bianca Guaccero, i primi passi tra bancone e provini di Striscia la notizia

Al link il video completo: https://t.co/7TYIMxf9dc#Striscialanotizia #FedericaNargi #BiancaGuaccero pic.twitter.com/NumMcnOg2P — Striscia la notizia (@Striscia) December 14, 2024

Federica Nargi, invece, riuscì a conquistare il posto di velina nel 2008, formando con Costanza Caracciolo una coppia storica e molto amata dal pubblico. Nel suo provino, Federica dichiarò: “Nel tempo libero amo la danza, la studio da 12 anni. Classico, moderno, latino-americano… un po’ di tutto”. Le due protagoniste di “Ballando con le Stelle” hanno dimostrato che, pur percorrendo strade diverse, hanno saputo costruire carriere di successo, togliendosi numerose soddisfazioni.