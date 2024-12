Scena romantica in giardino tra due concorrenti del Grande Fratello. In un’atmosfera di leggerezza, Lorenzo Spolverato e Stefano Tediosi si sono lasciati andare a un momento che ha scatenato la fantasia dei fan del programma. Tra ironia e frasi dolci, i due amici si sono cimentati in un breve ballo, già diventato virale sui social. Alcuni spettatori scrivono anche che ci sia stato un bacio, ma la regia avrebbe censurato il momento, alimentando ancora di più le speculazioni.

Le ultime giornate nella casa del Grande Fratello sono state segnate da forti tensioni e litigi, ma nonostante l’aria pesante, i concorrenti riescono comunque a ritagliarsi momenti di leggerezza e affetto. Uno di questi ha avuto come protagonisti Lorenzo e Stefano, due amici molto legati all’interno del reality.

Leggi anche: “Ce l’ha a morte con lui”. Ballando con le Stelle, Luca Barbareschi furioso dopo l’esibizione: Selvaggia Lucarelli costretta ad intervenire





“Si sono baciati…”. Grande Fratello, corpo a corpo in giardino tra i due concorrenti. In un attimo divampa la passione

Entrambi milanesi, cresciuti in quartieri popolari, hanno scoperto molte affinità, che li hanno portati a instaurare una solida amicizia. Lorenzo, riflessivo e posato, e Stefano, più impulsivo e diretto, sembrano completarsi a vicenda, dando vita a una chimica perfetta che ha conquistato il pubblico.

La scorsa notte, sotto il cielo stellato, i due hanno inscenato un ballo lento. Lorenzo e Stefano, corpo a corpo, hanno improvvisato un dialogo romantico come se si trovassero a una festa da ballo. “È da quando sono entrato che l’ho vista”, ha detto Stefano.

“Cosa ha visto?”, ha chiesto Lorenzo con un sorriso. “Il suo sguardo sbarazzino. Mi sembra un furbetto lei”, ha proseguito Tediosi. “Sbarazzino come i suoi capelli, birichini”, ha aggiunto Spolverato ridendo. E ha aggiunto: “Lei è un birichino, a me piacciono i birichini”. Anche a me”, ha poi concluso Stefano con tono divertito.

La scena, osservata con curiosità da Luca Giglioli, ha scatenato i commenti entusiasti dei fan sui social. “Vorrei tanto sentire un commento live di mamma Gatta!” ha scritto un utente, riferendosi alla madre di Shaila, che in passato aveva espresso opinioni poco favorevoli su Lorenzo. “È gay”, aveva infatti detto la donna durante una precedente puntata, riferendosi a Lorenzo e manifestando il suo dissenso alla relazione tra il modello e sua figlia.

Anche Stefano, però, è sentimentalmente impegnato con Federica Petagna, ma questo non ha fermato le speculazioni dei fan. Alcuni credono che tra i due amici ci sia stato più di un semplice ballo, come dimostrano i commenti sui social: “Hanno censurato il bacio, peccato!”.

vorrei così tanto un commento live di mamma gatta pic.twitter.com/UoiQCus1Uf — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) December 14, 2024

C’è chi sogna una storia d’amore tra Lorenzo e Stefano, vedendoli come una coppia da sostenere fino alla fine del programma: “Io li voto fino alla finale! Lollo, ti prego, non smettere!”. Non è la prima volta che Lorenzo e Stefano si lasciano andare a momenti di complicità. Nei giorni scorsi, sempre in giardino, hanno recitato una scena romantica, interpretando due persone che si innamorano.

Se da un lato non mancano commenti ironici e battute sul loro rapporto, dall’altro c’è chi li difende a spada tratta: “I soliti commenti da gente ignorante e bigotta. Lasciateli vivere il loro rapporto come vogliono!”.