La puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 8 gennaio è stata ricca di colpi di scena e ha visto il clamoroso addio di Jessica Morlacchi, furiosa per il provvedimento preso nei suoi confronti, di Helena e Prestes e della componente delle Non è la Rai Ilaria Galassi, dopo la furiosa lite avuta con la modella brasiliana nei giorni scorsi e a causa della quale, anche sui social, si è scatenata una bufera con tantissime richieste di squalifica per le concorrenti.

Una puntata che ha tenuto altissima l’attenzione del pubblico, che sui social ha commentato mandando in trend topic l’hashtag #grandefratello. Ovviamente ha pesato tantissimo il provvedimento preso da GF contro Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi e la decisione della cantante di abbandonare la casa più spiata d’Italia perché contrariata da quanto annunciato da Alfonso Signorini durante la puntata in diretta.

Leggi anche: “Purtroppo io devo uscire”. Grande Fratello choc, Lorenzo in lacrime: l’ha comunicato solo a Shaila







Grande Fratello, mercoledì 8 gennaio ascolti più alti della stagione

Ma come sono andati gli ascolti della serata? La seconda e ultima puntata della miniserie di Sergio Rubini dedicata a Giacomo Leopardi vince ancora la serata con un calo rispetto alla prima, 3.651.000 spettatori pari al 20.54% di share. Su Canale5 invece il Grande Fratello 18 conquista 2.632.000 spettatori con uno share del 19.81%.

Su Italia 1 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York ha registrato 1.604.000 spettatori con l’8.69% di share. Il Grande Fratello ha ottenuto il maggior numero di spettatori in questa edizione, caratterizzata fino a un paio di puntate fa proprio dai bassi ascolti, sintomo che le persone si sono stancate di assistere sempre alle solite ship finto e no del reality show. Le ultime liti in casa hanno appassionato il pubblico e infatti gli ascolti sono schizzati. Anche sui social le persone hanno commentato spiegando di aver finalmente visto qualcosa di interessante al GF.

RECORD STAGIONALE PER IL GF



La puntata di ieri con 2.6 milioni pari al 20% è stata la più vista dell’edizione#GrandeFratello #AscoltiTV



pic.twitter.com/NwVtSyHuwV — Daniele (@__Clemens_) January 9, 2025

“Soprattutto meglio questi blocchi con vere liti che finti amori“, scrive un utente su X. “Chissà se al #grandefretello capiranno mai che un provvedimento disciplinare al pubblico interessa molto più di ship melense e spesso fasulle“, “Perche’ alla gente del nuovo programma: “come trovare l’amore al GF” interessa un cxxxo”, “Grazie Helena”, “Grazie Jessica e Helena”, scrivono altri utenti a risposta del post pubblicato su X.