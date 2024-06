Nella serata del 5 giugno ci sarà la finale dell’Isola dei Famosi. E in queste ultime ore è uscita fuori una notizia bomba su Edoardo Stoppa. Qualcosa di sensazionale e inaspettato, vista la portata clamorosa. Ovviamente è il pubblico a commentare e non mancheranno contrasti, dato che c’è chi lo ama tantissimo e chi invece non lo ha apprezzato in questo percorso.

Infatti, durante la finale dell’Isola dei Famosi potremmo averne conferma con Edoardo Stoppa che resterebbe a bocca spalancata. A parlarne è stato il sito Angolo delle Notizie, che ha anticipato la possibile notizia che Vladimir Luxuria comunicherebbe all’inviato di Striscia la Notizia. Gli altri resteranno in silenzio e non potranno fare altro.

Isola dei Famosi, la notizia bomba su Edoardo Stoppa

Gli altri quasi non se l’aspettano una notizia così pazzesca, ma all’Isola dei Famosi dobbiamo attenderci una svolta pazzesca per Edoardo Stoppa. C’è un sondaggio che ha dell’incredibile e che sta circolando con forza nelle ultime ore. Se questi dati fossero confermati, immaginare un cambio repentino durante la puntata sarà complicato.

Parlando del favorito alla vittoria, non sembrano esserci dubbi. Praticamente quasi azzerate le possibilità di vedere festeggiare Artur, che ha ottenuto appena il 10,5% dei voti. Al 15,8% abbiamo Samuel Peron, mentre al 21,1% c’è Alvina. Stoppa, invece, dovrebbe distruggere tutta la concorrenza vincendo a mani basse il reality show. Ha il 52,6% delle preferenze, quasi un plebiscito.

Poche ore fa lo staff di Edoardo Stoppa ha scritto su Instagram: “Ancora pochi giorni e dopo quasi 2 mesi la famiglia Stoppa sarà nuovamente riunita”. E tutta la sua famiglia tifa ovviamente per la sua vittoria, a partire dalla moglie Juliana Moreira.