Momenti di grandissima emozione in diretta per Antonella Clerici, che a È sempre mezzogiorno è scoppiata in lacrime in apertura di trasmissione. L’inizio della settimana è stata caratterizzata da una storia struggente e drammatica, ma allo stesso tempo bellissima, avendo avuto un lieto fine. E tutto questo grazie alla conduttrice televisiva, che ha scoperto in queste ore di essere stata fondamentale nella vita di una persona. Che ha trovato la forza di reagire e di guarire, in virtù del suo supporto televisivo.

Tutto il pubblico e la stessa Antonella Clerici hanno pianto a È sempre mezzogiorno. Le lacrime sono scese automaticamente sul volto della popolare presentatrice Rai, che ha potuto leggere delle parole ricche di intensità. Ad assisterla in quegli attimi molto forti dal punto di vista emotivo anche Lorenzo Biagiarelli, che ha portato la missiva alla padrona di casa. In passato è successo qualcosa di davvero molto importante e soltanto nella giornata di lunedì 23 gennaio Antonella l’ha saputo.

Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno finisce tra le lacrime

Senza che Antonella Clerici lo sapesse, è stata decisiva nel salvare una ragazza. A È sempre mezzogiorno questa donna ha fatto finire tra le lacrime la conduttrice perché le ha raccontato un aneddoto della sua vita, che è collegato ad una delle regine della tv pubblica italiana. La lettera è iniziata in questo modo, come raccontato dal sito Ultimenotizieflash: “Ma il mio grazie è più ampio e dura da 23 anni, dalla tua prima puntata de La prova del cuoco. Ero a casa per scongiurare un ricovero da anoressia, non sopportavo l’odore del cibo”.

Questa donna, che si chiama Francesca e che ha trionfato al gioco del bonsai il 16 gennaio scorso, ha confidato di essersi salvata dall’anoressia anche grazie ad Antonella Clerici: “Pesavo 35 chili, non sopportavo mi si parlasse del cibo da assorbire per salvarmi. E tu, Antonella, con la tua simpatia e allegria coraggiosa, con la tua professionalità hai usato una chiave diversa. La prova del cuoco era l’unico momento della giornata in cui associavo il cibo a qualcosa di gioioso e piano piano, non con poca sofferenza, dicevo che un giorno mi sarebbe piaciuto replicare per me qualche tua ricetta”.

Infine, nella missiva è stato scritto: “Quindi tu inconsapevolmente hai fatto tantissimo per me e te ne sarò sempre grata. Con riconoscenza infinita, Francesca”. Ovviamente questa storia ha fatto subito piangere Antonella e i milioni di telespettatori che amano questa trasmissione.