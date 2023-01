Periodo particolarmente felice per Antonella Clerici che oltre all’appuntamento quotidiano con “È sempre mezzogiorno”, tiene compagnia al pubblico il venerdì sera con la terza edizione di The Voice Senior. Quest’anno c’è una new entry tra i coach. Si tratta dei Ricchi e Poveri che sostituiscono Orietta Berti. Non è cambiato lo spirito della trasmissione: il talento non ha età, basta ricercarlo. Così da venerdì 13 gennaio è iniziata la terza edizione del programma che ha subito convinto dal punto di vista degli ascolti battendo la concorrenza.

Procede a gonfie vele anche la relazione con Vittorio Garrone e, a proposito di confessioni private, ne ha rilasciata qualcuna al magazine Chi svelando qualcosa che ancora il pubblico non conosceva. A seguito di una domanda circa la possibilità di un matrimonio segreto con il suo compagno, la regina del mezzogiorno ha voluto ribadire la sua trasparenza nei confronti del pubblico: “Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”.

Leggi anche: “Cosa ho combinato”. Antonella Clerici costretta a fermarsi in diretta: non doveva andare così





Antonella Clerici, il retroscena sul tradimento di Eddy Martens

Poi Antonella Clerici ricorda un episodio della sua sfera intima: “Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”. In questo modo, quindi, la conduttrice ha scoperto il clamoroso gossip sul suo ex Eddy Martens che oggi vive a Bruxelles, dove ha aperto un negozio di parrucchiere in una zona popolare. Dalla loro relazione è nata la figlia Maelle.

La loro unione ha fatto sempre molto discutere a causa della differenza di età: infatti lui è 13 anni più giovane della conduttrice di Rai1. La storia è finita nel 2016 e da allora Martens è tornato a vivere in Belgio, mentre la piccola Maelle è rimasta a vivere con la madre. Dopo la fine della relazione tra loro non è stato tutto semplice, ma ad oggi Antonella Clerici e Eddy Martens sono riusciti a trovare un equilibrio per amore della loro bambina. Padre e figlia, infatti, non sono sempre stati vicini, ma col tempo hanno instaurato bellissimo rapporto.

Infine Antonella Clerici ha parlato anche del rapporto con una sua collega e vicina di casa a Portofino, Silvia Toffanin. Nonostante lavorino in reti rivali, la conduttrice di È sempre mezzogiorno” ha speso bellissime parole per la padrona di casa di Verissimo: “Silvia mi piace molto, le voglio bene, potrebbe essere mia figlia. La trovo una ragazza intelligente, è un’altra vicina di casa molto preziosa”.