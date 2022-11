Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Messaggero. Una chiacchierata con il quotidiano romano nella quale ha anche parlato della sua sfera privata e intima. La conduttrice ha mostrato diversi lati del suo carattere e della sua personalità che il pubblico non conosce per nulla o quasi. “Sono una maniaca del controllo. Ho avuto una vita sentimentale molto agitata e la menopausa è stata dura e faticosa”, ha esordito mostrandosi all’interno dell’intervista coi suoi pregi, i suoi difetti e i suoi segreti.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha rivelato di non avere mai fatto grandi sbagli nella sua vita (“mai una ciucca, mai una canna”). Tuttavia resta quel famosi errore in tv che ancora le brucia: “Quello che conoscono tutti, la gaffe del c***o”. La sua vita sentimentale nel corso degli anni è stata molto concitata e piena di colpi di scena sia per i matrimoni falliti che per gli amori finiti male: “Ho fatto diverse pazzie per amore, come fare pedinamenti in auto per spiare l’uomo del momento e accostare con una parrucca in testa per non essere riconosciuta”.

Antonella Clerici e il sesso, i segreti della sua vita intima

Poi Antonella Clerici affronta altri temi, quello della menopausa e dei ritocchini e quello relativo a sesso e trasgressione. Per quanto riguarda la chirurgia estetica, la conduttrice ammette che ne fa uso, ma in piccole dosi soprattutto dopo i 40 anni. “Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”.

Con la menopausa ha avuto un rapporto conflittuale: “È iniziata a 54 anni ed è finita da poco. Alla fine non sono come a 40 anni, età in cui mi sono vista più bella che mai, ma neanche tanto diversa da dieci anni fa. La testa è meglio adesso”. Quindi svela i suoi segreti su sesso e trasgressione. Da anni fa coppia con l’imprenditore Vittorio Garrone e la relazione va a gonfie vele anche sotto le lenzuola: “A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?”. A proposito di trasgressione, in passato Antonella Clerici aveva parlato di parrucche, stivali, travestimenti… Conferma? “Certo, anche questo. Ognuno trova il suo modo per stare bene assieme”.

C’è anche spazio nell’intervista al Messaggero di parlare di un possibile ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo: “Vedremo, magari un giorno come addio alla tv. Comunque non sono avida: ho già fatto tutto e sto benissimo così”. Antonella Clerici ha affiancato Paolo Bonolis nella conduzione del Festival nel 2005, la cinquantacinquesima edizione vinta da Francesco Renga con il brano “Angelo”.