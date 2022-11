Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone avrebbero ormai preso una decisione definitiva sul loro futuro. La notizia è stata fornita in anteprima dal magazine Diva e Donna con tanto di dettagli. Non sappiamo se a breve i due diretti interessati confermeranno tutto con una dichiarazione congiunta, ma sta di fatto che stavolta la voce è molto forte e attendibile. Difficile immaginare invece una totale smentita, anche perché questo tipo di indiscrezioni era già uscita fuori un po’ di tempo fa. Ma ora è decisamente molto concreta.

Tra poco vi sveleremo tutto su Antonella Clerici e il suo compagno Vittorio Garrone. A livello professionale, intanto, la conduttrice televisiva secondo TvBlog presenterà The Voice Kids, dunque la versione canora dedicata ai bambini e adolescenti, essendo under 18. La trasmissione andrebbe in onda di sabato sera su Rai1 e prevedrebbe due appuntamenti: il 4 marzo e l’11 marzo 2023. Poi la settimana successiva inizierebbe invece Il cantante mascherato di Milly Carlucci. Parlando di The Voice Senior, Antonella Clerici è alla conduzione dello stesso dal 2020.

Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone: matrimonio in vista

Diva e Donna ha svelato qualcosa di grandioso sul futuro di Antonella Clerici e del compagno Vittorio Garrone. I due sono legati sentimentalmente da ormai 6 anni e quindi l’amore procede a gonfie vele. Per questa ragione sarebbero giunti ad una conclusione molto importante, ovvero quella di regalare a loro stessi e a tutti i fan della coppia un momento atteso da tantissimo tempo. Andiamo a scoprire insieme cosa è riuscito a sapere il magazine di Cairo Editore e soprattutto i particolari di un evento, che sarebbe storico.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sarebbero ormai vicinissimi a convolare a nozze: “Dopo 6 anni di amore la conduttrice e il compagno volano verso il giorno più bello. La location del matrimonio sarebbe di quelle da sogno: Villa La Puddinga, la lussuosissima casa in pietra a picco sul mare di Portofino, di proprietà della famiglia Garrone. Proprio qui ha presentato ufficialmente Antonella Clerici alla famiglia, portandola con sé al matrimonio del fratello maggiore Edoardo”. E in questa villa si sono svolti appuntamenti decisivi in quest’ultimo periodo.

Questa la chiusura di Diva e Donna: “Vittorio Garrone e i suoi fratelli si sono incontrati a Villa La Puddinga per parlare di un eventuale restyling. E chissà che la coppia non abbia sfruttato l’occasione proprio per dare l’annuncio più bello”. Non resta che pazientare e aspettare eventuali rivelazioni da fonti ufficiali.