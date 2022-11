“Devo sedermi”. Paura per Antonella Clerici, malore in diretta: succede a fine puntata

Paura per Antonella Clerici: malore a È sempre mezzogiorno per la conduttrice televisiva proprio in chiusura di puntata. Si stava ormai giungendo al termine del programma, tra l’altro si trattava dell’appuntamento conclusivo della settimana, quando il pubblico e coloro che erano con lei in studio si sono immediatamente accorti che qualcosa non stesse andando come previsto. La stessa presentatrice Rai ha poi fatto intuire che non stesse affatto bene e si è intervenuti per permettere un suo miglioramento più che rapido.

Ma Antonella Clerici non ha avuto solo un malore a È sempre mezzogiorno. Nella stessa puntata spazio anche ad un momento esilarante. Anticipando le ricette di zia Cri, ha detto: “Abbiamo un panino zozzone qui, e tra poco avremo anche la ricetta di zia Cri che è zozzona quasi quanto il panino, ve lo dico”. Dopo aver sentito questa frase tutti i presenti in studio hanno iniziato a ridere, in particolare la diretta interessata che non riusciva neanche a parlare per le risate. E lei: “Intendevo dire che la ricetta di zia Cri è zozzona, non zia Cri”.

Antonella Clerici, malore a È sempre mezzogiorno: “Mi devo sedere”

Con la sua enorme professionalità ha cercato di lavorare perfettamente fino all’ultimo, ma Antonella Clerici ha avuto un lieve malore a È sempre mezzogiorno, che tutti hanno poi notato. In quei momenti lo chef Fulvio Marino stava preparando la rianata siciliana, un piatto tipico dell’isola italiana, e la padrona di casa ha avuto una sorta di mancamento. Per questo motivo è stata costretta a prendere una sedia ed accomodarsi: “Mi siedo un attimo”. E poi è intervenuto anche Alfio, che l’ha supportata in quelle fasi sicuramente difficili.

Antonella Clerici non ha fornito spiegazioni ulteriori sul motivo del suo malessere, ma non ha parlato per diverso tempo e nel suo sguardo era possibile scorgere un po’ di preoccupazione e sofferenza. Alfio, quando era giunto il momento dell’indizio, l’ha invitata a rimanere seduta: “Stai qua che vado io a fare l’indizio”. E la presentatrice ha chiosato: “Bravo, vai tu a fare l’indizio. Grazie Alfio che hai capito che ho un momento di difficoltà”. Lei aveva riferito di essere affaticata, ma non si sa esattamente la causa scatenante questo problema.

Non ci sono stati altri aggiornamenti sulle condizioni di salute, ma comunque Antonella Clerici ha portato regolarmente a termine la sua trasmissione senza avere grossi problemi. Sicuramente avrà bisogno di questi due giorni di riposo, sabato e domenica, per ricaricare le batterie e ripartire più forte di prima dalla prossima settimana.