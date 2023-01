“Morire come mia madre”. Antonella Clerici, confessione choc. Il racconto mai fatto prima d’ora

È iniziata la terza stagione di The Voice Senior e come sempre al timone c’è Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico in questo viaggio alla ricerca di donne e uomini accomunati dall’amore per la musica. Quest’anno la prima novità riguarda i coach: arrivano i Ricchi e Poveri, la coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, che si affiancano ai sempre presenti Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

“Abbiamo provinato almeno 3mila persone – ha spiegato la conduttrice, durante la presentazione alla stampa – ci saranno tante donne e ci sarà un senior che è il più senior di tutte le edizioni di ‘The voice’: un signore che ha 89 anni, ma dalla voce non sembra! Ci concentreremo soprattutto sulle persone comuni, oltre a chi ha fatto un percorso musicale in passato con successo. Avremo una ex sindaca, un infermiere di una struttura psichiatrica, un manager, il colonnello dei Carabinieri, l’agente di una struttura penitenziaria e tanti altri”.

Leggi anche: “Non lo fanno più”. Antonella Clerici, l’annuncio top poi il clamoroso passo indietro





Antonella Clerici lo confessa : “Paura di morire come mia madre”

Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente e ha parlato della sua vita privata e delle sue paure. Prima, però, ha voluto dedicare un pensiero alla terza edizione di The Voice Senior: “Ci sono i Ricchi e poveri come new entry, io li ho ribattezzati ‘Gli Angeli’ ossia Angela ed Angelo”. Inoltre ci sarà una versione di The Voice per i bambini, quindi The Voice Kids” e secondo gli ultimi rumor potrebbe tornare la versione originale del programma “The Voice of Italy”.

Quindi spazio alla vita privata e alla confessione sulle sue paure: Penso che per la mia età mi tengo in forma”, dice e poi aggiunge: “Oggi mi piaccio più di qualche anno… Allo specchio non mi vedevo mai in forma. Poi mi assaliva una paura: mia mamma è morta a 55 anni e temevo potesse accadermi lo stesso. Un timore irrazionale ma certi pensieri possono affiorare quando hai una bimba da crescere”.

Antonella Clerici fa coppia dal 2016 con Vittorio Garrone. La conduttrice non esclude il matrimonio. “Non ora, ma quando accadrà già ti confido che sarà una cosa sobria, intima, in linea con il nostro stile poco social”, ammette aggiungendo che però al suo Vittorio una promessa vuole farla, cioè dedicargli almeno un weekend al mese solo per loro. La conduttrice è mamma di Maelle, che oggi ha 13 anni, nata dalla relazione con Eddy Mertens.