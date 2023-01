“Il giorno dopo il tradimento…”. Nicole, ci pensa Andrea ad affossarla. Cosa ha svelato a tutto il GF Vip

Andrea e Nicole si sono ritrovati al GF Vip 7 e in questi giorni molti dettagli sulla loro storia sono saltati fuori. Una relazione conclusa con una burrascosa separazione. Dopo averla accusata di averlo picchiato e spedito in ospedale, il concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha aggiunto nuovi dettagli scottanti.

Andrea e Nicole potrebbero regalare al pubblico del Grande Fratello Vip 7 momenti epici con le dinamiche che li riguardano. A maggior ragione dopo i racconti che Menestrelli ha fatto in queste ultime ore. Parlando con Edoardo Tavassi, Andrea ha confessato che la sua ex fidanzata lo avrebbe mandato un paio di volte in ospedale dopo avergli tirato dei piatti.

Andrea e Nicole, i dettagli del tradimento al GF Vip 7

Ma non è finita qui, perché secondo il racconto di Andrea, Nicole Murgia avrebbe mandato dei messaggi a un altro ragazzo e dopo questo episodio la relazione con l’attuale coinquilino sarebbe definitivamente finita. Ieri sera Andrea ha parlato con Daniele Dal Moro raccontando i dettagli succosi del tradimento e di quello che Nicole avrebbe fatto dopo.

“Dice le cose come le pare a lei per pararsi il didietro. Però non è stato solo quello che ha detto, c’è di più. Adesso io non parlo per lei. Ma che sta a fa? Ha due bambini a casa dai. Io non parlo perché non voglio che poi il mio nome fuori venga associato a queste cose brutte. Non voglio arrivare a parlare, spero non mi ci portino e non succeda. Perché passare da scemo non ce passo. Perché non è stato solo quello che ha detto lei, sono successe cose più grosse. Lei ha detto ‘ce l’hai con me perché mi sono innamorata di un altro’. Non è proprio così ve lo assicuro! Ad oggi ci sono passato sopra e ho lasciato perdere…”, ha raccontato Andrea.

Non solo Andrea ha fatto un’altra confessione su Nicole. Dopo aver scoperto il tradimento della fidanzata, Andrea Menestrelli l’ha beccata a cena con l’altro esattamente il giorno dopo: “Non ha capito… io esattamente il giorno dopo che ci siamo lasciati li ho beccati a cena insieme”, ha confessato il calciatore a Daniele Dal Moro.