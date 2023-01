GF Vip 7, si infittisce il mistero intorno a Antonino Spinalbese costretto ad abbandonare la casa per una serie di controlli. Dei suoi problemi fisici Antonino non aveva mai fatto mistero. “Ho un problema al pancreas, ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da sé stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, aveva dichiarato.



A spiegare le sue condizioni ci aveva pensato lui. Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini si era infatti collegato con l’ex di Belen che aveva detto: “Io sto benissimo dai, mi sono preso un po’ di ferie“. “Gli accertamenti stanno andando per il meglio e presto tornerai nella Casa” E ancora: “La notte di San Silvestro? In realtà ho visto i fuochi d’artificio dalla stanza ed è stata un’esperienza fantastica, sono stato benissimo. Dopo 105 giorni in quella Casa!”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha violato le regole fuori dalla Casa



Antonino Spinalbese dovrebbe tornare tra pochi giorni anche se alcuni chiedono la sua esclusione. Il motivo? Le chiacchiere intorno a lui non mancano. Il primo era stato Amedeo Venza che spiegava come dietro la sua uscita ci fosse anche la volontà di voler trascorrere del tempo assieme alla sua bambina. “Antonino sarebbe uscito dalla casa per stare con la figlia Luna Marì”, aveva scritto.



Voce smentita. Ma che ora, in altri modi, viene rinfocolata da Alessandro Rosica che attacca ancora Spinalbese. “In questi giorni Antonino e Ginevra si sono sentiti spesso (non potrebbero). Non si sono visti ovviamente. Antonino rientrerà a breve nella Casa”. Non si sa se Alfonso Signorini chiederà spiegazioni ad Antonino Spinalbese al GF Vip 7 su questa indiscrezione riguardante i presunti contatti avuti fuori con Ginevra Lamborghini.



Ginevra il cui ritorno era stato criticato da Stefano Bettarini. “Io non mi chiamo Lamborghini, io non creo dinamiche con Antonino a favore di share e come me tutti gli amici di una Nazione che si chiama Italia e per la quale vado fiero, io e noi, prima delle sue decisioni. Fa comodo così “vincere” (se così si può dire) facile a discapito di chi il bullismo e la violenza le hanno subite veramente? Ribadisco, questo un ulteriore schiaffo a favore del bullismo e della violenza e di chi li ha subiti”.