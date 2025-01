L’edizione 2024 del Grande Fratello ha registrato uno degli scontri più accesi tra i protagonisti della Casa: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e Helena Prestes, modella brasiliana, il cui rapporto, inizialmente caratterizzato da complicità e affetto, è degenerato in accuse pesanti. Durante l’ultima puntata, Zeudi ha definito Helena affetta da “instabilità mentale”, scatenando polemiche tra i fan e alimentando un dibattito sulle dinamiche tossiche del reality.

>> “Mi ha aggredito”. Grande Fratello, ci risiamo: Lorenzo provoca Helena e succede un macello. Urla e offese in casa

Il legame tra le due, soprannominato “Zelena” dai fan, era nato come un’intensa connessione emotiva, con momenti di tenerezza e confidenze che avevano fatto ipotizzare una possibile storia d’amore. Helena, in particolare, aveva confessato di provare “ammirazione” per Zeudi, definendola “una persona dal cuore enorme” . Tuttavia, l’equilibrio si è incrinato con l’arrivo nel triangolo di Javier Martinez, pallavolista argentino. Zeudi ha iniziato a manifestare gelosia, accusando Helena di avvicinarsi a Javier per interesse, mentre quest’ultima negava qualsiasi intenzione manipolatoria.





“Helena è instabile mentalmente”, Zeudi: la confessione choc

Il culmine della tensione è arrivato il 29 gennaio, quando Zeudi, parlando con Shaila Gatta e Chiara Cainelli, ha bollato il comportamento di Helena come sintomo di fragilità psicologica: “In zona beauty ha abbracciato Javier da dietro, come a dire lui è mio, questa è instabilità mentale, non sta bene”. L’ex Miss Italia ha aggiunto di aver deciso di allontanarsi per autoprotezione, sottolineando di non voler più guardare Helena negli occhi dopo i ripetuti “sbalzi d’umore” e le presunte manipolazioni emotive. Tutto questo in un contesto specifico: quello della lite di ieri sera tra Helena e Lorenzo. Ma cosa è successo?

cosa diranno le #zelena quando hanno sentito da zeudi definire "instabile mentalmente" helena? — 🌹 G i u l i a 🌹 (@berta95italy) January 28, 2025

zeudi definendo helena “mentalmente instabile” solo perche ha abbracciato J….

questa ci mancava effettivamente🥰#heleners #grandefratello pic.twitter.com/rhTqkKvwrr — helewarrior ☽ 61,7% (@repuslaytion__) January 28, 2025

Mentre ieri sera Helena era a letto, Lorenzo Spolverato è andato in bagno e ha sbattuto la porta, a suo dire facendolo a posta per provocare. La Prestes allora, stufa delle sue continue mancanze di rispetto è andata in bagno, ha aperto la porta e ha detto a Lorenzo: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro“. La modella ha poi raccontato a tutti: “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare”.

La falsona che riferisce a Javier della discussione tra #Helena e Lo🐁!Ovviamente deve farla passare x instabile e il #GrandeFratello stacca e non permette a noi di vedere! Giovedì devono fare il 10% #HELENERS cambiamo canale!Devono capire che siamo stanchi di questo schifo!!! pic.twitter.com/Wu79dMA6Hq — Patricia Moreno (@Patri27102022) January 29, 2025

Il piano di Lorenzo per far fuori Helena dato che con il televoto non ci riesce e’ appena iniziato.

VIGLIACCO SENZA PALLE.#fuorilorenzo

pic.twitter.com/BBHkS3xJWy — 𝓚𝐥𝔞 🐍✨ (@Klatwit22) January 28, 2025

Dice poi: “Maleducata un ca**o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua. Maleducato che non è altro“. Lorenzo allora si è avvicinato e le ha detto: “Ma cos’è che c’hai ancora, cosa vuoi? Sei una grande maleducata.Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito. No, no, sono stato aggredito da te!”. Helena gli ha risposto: “Tu sei un maleducato! Sei te che ti devi vergognare. E smettila Lorenzo!”.

