Amici 24, il volto più atteso di queste ultime settimane (e senza dubbio il più amato di questa stagionr) è tornato: oggi, durante il day time, ha fatto il suo ritorno in studio tra gli applausi del pubblico. Intanto nella scuola la tensione resta alta. In molti non hanno ancora digerito l’eliminazione di Rebecca che, dopo essere eliminata, aveva così parlato. “Ciao a tutti, naturalmente il daytime tanto atteso è uscito cosicché le cose possano essere più chiare per tutti. Erano già due giorni che leggevo in giro che io avevo deciso di ritirarmi, ma no, non è andata così”.

“Semplicemente ho affrontato la sfida prima ed è andata come è andata. Grazie a chi mi ha sostenuta dall’inizio alla ne e che continuerà a farlo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni, mi mancate! Vi voglio vedere TUTTI al serale, io vi sosterrò da fuori sempre! Vi abbraccio”.





Amici 24, l’allieva Chiara torna in studio dopo settimane

Nessuna polemica. Polemiche che invece già stanno piovendo su Chiara, la ballerina che torna dopo 25 giorni di assenza. La maggiore parte la difende. “Chiara è un vero talento. Ha delle coreografie difficili sempre. Perché lei sa eseguire bene. E poi è bellissima ed elegantissima. Ho notato che ha dolore ancora. E voi redazione mi mettete 2 min di lei? Mah. In bocca al lupo Chiaretta”. Ma non mancano commenti duri, ai quali sono gli stessi fan della ragazza sulla pagina Instagram ufficiale di Amici a rispondere.

“Ci vorrebbe un bricciolo in più di empatia verso questa ragazza; non le si perdona il fatto che si sia innamorata di un ragazzo “già fidanzato”. La gente l’ha giudicata e la sta giudicando male per questo secondo me. Penso che non sia stato facile per lei vedere i suoi compagni di ballare, fare sfide e controsfide”.

“Impegnarsi mentre lei non poteva probabilmente sentendosi anche in colpa verso i suoi compagni, e sa che viene giudicata proprio come quella che non sta facendo niente, e che è addirittura raccomandata perché non l’hanno mandata ancora via. In realtà ci vorrebbe solo un pochino di empatia in più.