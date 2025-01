“Grave infortunio, lo hanno operato”. Amici 24, voci incontrollate sull’allievo: il pubblico in ansia

Amici 24, caos a non finire: secondo alcune indiscrezioni (non confermate dalla produzione) un allievo si sarebbe gravemente infortunato. Riporta Novella 2000: “Secondo quanto riportato su X (ex Twitter), il giovane avrebbe già lasciato la scuola per sottoporsi ad un’operazione. Altri sostengono che attualmente il giovane sia in stampelle. La notizia, che al momento non ha trovato alcuna conferma ufficiale, ha scatenato i fan del talent show”.

“In molti hanno iniziato a speculare sull’accaduto, parlando di un possibile problema alla caviglia”. Solo ieri il pubblico aveva assistito alla crisi di Luk3, che sembrava prossimo all’addio. “Questa è l’ennesima mazzata. Ma io non sto bene, sono troppi giorni che tengo tutto dentro, ma non sto proprio bene. Io sono fatto così”, aveva detto.





Amici 24, Alessio lascia la scuola per infortunio?

E ancora: “Preferisco fare un passo indietro e capire cosa non sta funzionando. Io non lo sto riuscendo a capire, per questo sono arrivato a questo punto”. La crisi di Luk3 è apparsa profonda al punto da spingere Maria De Filippi ad intervenire”. Alla padrona di casa ha confessato: “Sto male da un po’ di giorni, è da grandissimi cogl*oni questa cosa che sto per dire: quello che volevo, non sta riuscendo”.

La crisi era poi rientrata. Diversamente da quanto successo con Alessio, che potrebbe essersi infortunato. Si legge ancora su Novella 2000 come: “Alcuni utenti hanno persino notato che, nel daytime di ieri, Alessio sembrava camminare in modo strano, quasi zoppicando, alimentando così ulteriormente i dubbi e le preoccupazioni”.

“La fonte principale del rumor sarebbe un utente di X che sostiene di avere conoscenze vicine alla produzione del programma. Tuttavia, questa informazione resta al momento non verificata, e da parte della trasmissione non è stato rilasciato alcun comunicato ufficiale. Nel frattempo, i fan si sono riversati sulle piattaforme social per esprimere solidarietà e affetto nei confronti di Alessio”.