Amici 23, il pubblico dice la sua su Holden. Sempre fuori durante il day time, nella puntata di oggi Maria De Filippi ha spiegato la ragione. Holden, in queste settimane, è stato particolarmente criticato, soprattutto per essere il figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. L’andamento del serale è finora molto positivo per Holden, finora mai veramente sotto pressione. E dire che le previsioni, solo un mese fa, sembravano tutte diverse.

Durante lo scorso serale Giuseppe Giofrè ha annullato la sfida tra Holden e Sofia: “La sfida non ha avuto un vincitore vero e proprio, perché mentre gli altri due giudici hanno concesso un voto a testa, Giuseppe Giofrè avrebbe avuto le sorti della sfida, con una scelta definitiva. Il giudice di Amici 23 ha speso belle parole per entrambi e spiegato a Sofia che si apre così uno spettacolo”.





Amici 23, Holden assente dal daytime: critiche dal pubblico

“Ma, in ogni caso, non ha saputo scegliere e, di conseguenza, il punto è risultato nullo”. Tornando al motivo per cui Holden non è mai presente al daytime Maria ha rivelato che Joseph sta lavorando ai suoi nuovi brani, essendo in forte ritardo rispetto ai suoi compagni. Il cantante dunque sta ultimando i pezzi del suo EP, che verrà rilasciato nel corso delle prossime settimane.

I commenti sono fioccati. “Avete visto? Gli altri nella scuola a lavorare e Holden viene permesso di fare i compiti a casa. Se non è raccomandato questo io davvero no so che altro aggiungere. Maria, intervieni perché così non si può andare avanti”. E ancora: “Su Holden avevamo ragione, vogliono farlo vincere a tutti i costi”.

L’ultimo serale, quello andato in onda lo scorso sabato 20 aprile, ha sollevato molte polemiche per l’eliminazione di Lil Jolie e di Aurora, arrivata nella scuola di Amici da mano di due settimane per prendere il posto di Gaia, infortunata al ginocchio.