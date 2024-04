Ida Platano batte un colpo. Mentre tutti parlano delle anticipazioni bomba di Uomini e Donne, nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile la tronista ha deciso di rompere il silenzio e scritto un lungo messaggio ai suoi follower. Ovviamente non può fare chiari riferimenti alla sua ultima esperienza nel dating show finché non andrà in onda la registrazione del 23 aprile, quella che l’ha vista uscire dallo studio in lacrime dopo che anche Pierpaolo è andato via rinunciando a corteggiarla.

Ricordiamo che Ida Platano si è seduta sul trono a novembre scorso, dopo l’addio senza scelta di Manuela Carriero. Era da poco tornata single, mentre il suo ex Alessandro Vicinanza ha ripreso posto nel parterre maschile salvo poi uscire di scena dopo poco mano nella mano con Roberta Di Padua. Il suo trono è stato accidentato sin dall’inizio, segnato dalle segnalazioni su Mario e dalle incomprensioni con Pierpaolo.

Leggi anche: “Il trono si chiude così”. Ida Platano, la decisione choc a Uomini e Donne e l’uscita tra le lacrime





Ida Platano rompe il silenzio dopo l’addio al trono

Mario e Pierpaolo sono gli unici corteggiatori che sono riusciti ad attirare la sua attenzione per un lungo periodo. Fino a martedì scorso quando, secondo gli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, sono andati via definitivamente dal programma e a lei non è rimasto altro che tornare a casa da sola, senza scelta.

Tornando al messaggio su Instagram, sembra una chiara conferma del suo abbandono al programma. “Ciao belli miei, come state? Io sto un po’ così e così”, inizia Ida e poi rivolgendosi sempre ai suoi follower aggiunge: “Non vi ho mai considerato solo persone che mi seguono, ma esseri umani che si sono affezionati a me e per questo vi dico grazie”.

“In un momento no come questo mi state vicino e mi siete di conforto anche tramite uno schermo. Ringrazio quelle donne che si sono presentate di persona e che ci hanno sempre messo la faccia”.”Vi abbraccio forte, con affetto”, conclude Ida Platano. Molti, però, non sono del tutto convinti che sia un addio vero alla trasmissione: tra le teorie anche quella che vede un suo possibile ritorno nel parterre over.