Un vero e proprio colpo di scena al Grande Fratello c’è stato nelle scorse ore, a poco dalla nuova puntata in diretta. Mariavittoria ha iniziato a parlare di Helena e le parole sulla coinquilina hanno sorpreso il pubblivo. Ci si aspettava qualcosa di pesante, invece incredibilmente la Minghetti ha rotto il silenzio con Jessica dicendole qualcosa di inaspettato.

E ora bisognerà capire che tipo di intenzioni abbia Mariavittoria al Grande Fratello, dato che potrebbe anche cambiare atteggiamento con Helena. Dalla sua bocca sono uscite parole che prima non erano mai state dette, dunque i telespettatori stanno provando a comprenderne di più.

Grande Fratello, Mariavittoria sorprende su Helena: cosa ha detto

Diversi gieffini hanno litigato con Stefania e Iago, i quali avevano difeso Helena dagli attacchi subiti. E ora Mariavittoria è giunta ad una conclusione al Grande Fratello, che sa tanto anche di difesa verso la brasiliana: “Secondo te questa è la modalità giusta di fare questo teatrino? Non si può parlare dalla mattina alla sera di Helena, è più interessante che qualcuno parli un po’ di sé. Ho sentito quattro ore e mezza delle persone parlare solo di Helena”.

Poi MaVi è stata ancora più dura nei confronti degli altri coinquilini: “Ho visto le stesse persone che come unico obiettivo hanno quello di sbattere fuori Helena. Non possono avere solo questo come argomento, bisogna provare a concentrarsi pure su altro perché altrimenti così diventa un gioco malato e non è affatto giusto”.

"Secondo te è la cosa giusta fare sto teatrino? Nel momento in cui io devo sentire 4 ore e mezza di Helena, e vedo persone che hanno come argomento e unico obbiettivo levarsela dal ca**o, provo a concentrarmi su altro"



Mariavittoria la più lucida stasera #grandefratello pic.twitter.com/tjThaqJ7fA — coldRain (@coldRain03) January 30, 2025

Alcuni telespettatori hanno apprezzato la lucidità di MaVi, mentre altri l’hanno ritenuta furba. Infatti, consiglierebbe a Jessica di tirarsi fuori da questa brutta situazione per evitare conseguenze negative.