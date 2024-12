Prima del ritorno di Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello, la sua grande amica Anna Pettinelli ha trascorso del tempo con lei e ha lanciato un messaggio scherzoso al conduttore Alfonso Signorini.”Questa sera Stefania Orlando varcherà la Porta Rossa della Casa del Grande Fratello! Un gradito ritorno per lei che è stata una straordinaria protagonista della quinta edizione vip del reality show, una tra le più amate dal pubblico”.

La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, ma anche un po’ di malinconia per Anna Pettinelli, che sembra già sentire la mancanza della sua cara amica.In attesa di rivederla in tv, Stefania ha trascorso alcune ore insieme alla speaker radiofonica e docente di Amici 24. Pettinelli ha condiviso un video sui suoi social, in cui ha scherzato sull’imminente ingresso dell’amica nel reality. Il filmato, semplice e divertente, ha fatto rapidamente il giro del web. “Allora io… Questo è un messaggio per Alfonso Signorini. No, non ridere”, ha detto Anna Pettinelli rivolgendosi a Stefania Orlando, che rideva in sottofondo.

>> “Stasera fatelo vedere”. Grande Fratello, Javier parla con gli altri e parte la rivolta del pubblico: “Delusione”





“Colpa tua”. GF, l’annuncio inaspettato di Anna Pattinelli a Signorini

“Perché ti ha convinto lui, perché tu non ci saresti mai rientrata”, ha continuato mentre Stefania la incitava a proseguire. Anna, con il suo solito spirito ironico, ha poi chiesto direttamente a Signorini: “Io adesso voglio sapere quanto la tieni là dentro. Questo è il pranzo prima che lei entri… La colpa è tua, Alfonso“.

Stefania Orlando, dal canto suo, ha scherzato sostenendo che la Pettinelli non riesca a fare a meno di lei. Il video si è concluso con Anna che ha fatto un sincero in bocca al lupo alla sua “sorellina”, un appellativo che sottolinea lo stretto legame tra le due. Per l’occasione, la Pettinelli ha aggiunto il simpatico hashtag #Pettinando, unendo i cognomi in un gioco di parole divertente e affettuoso.

Anna Pettinelli commenta l’ingresso di Stefania Orlando al #GrandeFratello pic.twitter.com/3zXI7RcZDu — Novella2000 Archive (@disagio_tv) December 16, 2024

Oltre al ritorno di Stefania Orlando, la puntata di questa sera vedrà anche l’ingresso di Eva Grimaldi, protagonista di una successiva edizione del reality, e del rugbista Maxime Mbanda. Le new entry promettono di portare nuove dinamiche all’interno della Casa, mentre il pubblico attende con trepidazione anche il verdetto dell’eliminazione. Il Grande Fratello si prepara dunque a una serata ricca di sorprese e momenti emozionanti.

Leggi anche: “Finge di essere divorziato e non solo”. Grande Fratello, già polemiche sul nuovo concorrente vip