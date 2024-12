Javier Martinez è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello e nella Casa potrebbe presto essere protagonista di un nuovo flirt: quello con Chiara Cainelli, una delle gieffine appena entrata nel programma. Dopo aver ribadito ad Helena Prestes che per lei prova solo una profonda amicizia, il pallavolista sembra ora apprezzare sempre di più la compagnia della nuova concorrente, cosa che ovviamente ha scatenato la fan della modella brasiliana.

Dopo il flirt con Shaila Gatta, che poi ha scelto Lorenzo, il pallavolista argentino si legato a Helena ma nei giorni scorsi, nonostante la vicinanza fisica, ha detto alla modella di volere solo amicizia da lei. Sempre molto attento alle concorrenti donne, in queste ore Javier è finito al centro della bufera a causa di un discorso che ha fatto infuriare molte utenti del web.

Grande Fratello, Javier accusato per il suo discorso sul femminismo

Ma cosa è successo? Dopo le accuse di molestie da parte di Zeudi a Lele, che l’avrebbe toccata sotto le lenzuola, nella casa si parlava di femminismo e l’intervento del pallavolista argentino ha scatenato una vera bufera social. “A me dispiace, però, sto iniziando a pensare che lei sia un pochino femminista e questo mi da fastidio, sia i maschilisti e le femministe sono due teorie che non mi piacciono per niente perché gli estremi sono sbagliatissimi”, ha detto.

Le parole di Javier hanno fatto infuriare pare del web che si è scagliata contro il concorrente.”Quindi secondo Javier “il femminismo è un estremismo” dici di più gran ratto che non sei altro! Quella poverina che non può parlare con nessuno e lui fa il guru”, “Stasera parliamo di questo schifo”, si legge a corredo del video in cui si sente il discorso del pallavolista argentino.

“Sta uscendo il vero di lui e non piace”, “Ma la cosa grave e che li c’è una donna che ascolta e non dice nulla”, “Che schifo che delusione chi ho seguito in questi mesi, un bugiardo un disonesto il classico non bravo ragazzo che appena può infanga”, “Javier ha davvero definito il femminismo un ESTREMISMO?“, “Sara la vicinanza del mesciato a fargli sparare qualche cavolata”, “Javier sta perdendo la brocca meglio che tace ha deluso abbastanza”, scrivono diversi utenti sul web.

Javier ha davvero definito il femminismo un ESTREMISMO????? #grandefratello pic.twitter.com/KLbjCQBFSx — deLune (@Nonsopiukisono) December 16, 2024

Ma c’è anche chi ha concordato con lui: “Lui ha parlato di “estremismi” riferendosi il concetto intrinseco non alla storia del fenomeno per com’è cresciuto o della sua evoluzione. Ma LITAGLIANO non è di casa per gli odiatori di Javier, o vi manca proprio la comprensione del testo o appositamente modificate contenuti”.