Si prospetta un futuro in tv per Alex Nuccetelli, campione di body building, pr romano e soprattutto grande amico di Francesco Totti. Infatti è stato lui a presentare a Ilary Blasi l’ex capitano della Roma. Ed è stato sempre lui a far scoccare la scintilla tra Totti e Noemi Bocchi, la 34enne romana con cui da qualche tempo il Pupona fa coppia dopo la separazione. Da quando Totti e Ilary si sono lasciati, Alex Nuccetelli è stato più volte intervistato dal momento che conosce bene la coppia e in più occasioni ha rivelato alcuni retroscena del rapporto tra i due.

Quest’estate è stato ospite del programma di Gianluca Semprini e Roberta Capua – Estate in diretta – su Rai1 e ha spiegato quali sono secondo lui le cause della separazione. Un amore che sarebbe arrivato al capolinea non a causa di tradimenti e “terze persone”. “Credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose. Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza, di questa bellezza, di questa solidità. Loro sono stati due ragazzi estremamente favolosi, d’esempio per tanti giovani, dei genitori fantastici che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo”.

“Alex Nuccetelli al GF Vip 7”: futuro in tv per l’amico di Totti

Poi a settembre Alex Nuccetelli è stato ospite a I Fatti Vostri e ha raccontato che Francesco Totti avrebbe attraversato un periodo di depressione dopo il presunto tradimento di Ilary Blasi: “Ogni volta con noi amici diceva che doveva sentire Ilary, che doveva conciliarsi con i suoi impegni per badare ai ragazzi, è sempre stato un marito molto dedito alla famiglia”. E gli amici sapevano del presunto tradimento di Ilary? Eccome. Tanto che “alcuni di loro – come ha spiegato Nuccetelli – hanno spinto perché la lasciasse”.

“Francesco era molto depresso quando ha trovato i messaggi, è stato molto male”, ha spiegato il pr, cupido della storia d’amore tra Totti e Blasi. Sulla Bocchi, poi, ha dichiarato: “Sapevo della loro relazione, ma è arrivata molto dopo il tradimento di Ilary. I due si sono conosciuti a un evento in cui era presente anche Ilary, Francesco rimase colpito da Noemi, ma poi non c’è stato nulla per mesi e mesi. Lei è una brava donna, mi disse chiaramente che non si sarebbe mai messa con un uomo sposato. Oggi Francesco con lei è rinato”.

Alex Nuccetelli, pertanto, è abituato alle luci della tv e secondo il Corriere dello sport potrebbe essere lui un nuovo concorrente del GF Vip 7. Insomma presto per il pr romano potrebbero aprirsi le porte della Casa più spiata d’Italia. “Una scelta molto scaltra di Alfonso Signorini che spera che l’ingresso del famoso pierre possa portare allo scoperto particolari finora rimasti segreti sulla separazione dell’anno tra Totti e la Blasi”, scrive il quotidiano sportivo.