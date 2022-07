“Il vero motivo della separazione”. Totti e Ilary, l’amico storico della coppia vuota il sacco

Alex Nuccetelli è lo storico amico di Francesco Totti che ha fatto incontrare per la prima volta l’ex capitano della Roma con Ilary Blasi. L’ex marito di Antonella Mosetti ha più volte raccontato come è nata l’infatuazione tra i due. E lo ha ripetuto durante l’intervista che ha concesso a Estate in diretta, il talk di Rai1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini: “Eravamo a casa della mamma di Francesco Totti, stavamo nella sala hobby dove creavamo delle situazioni divertenti. A un certo punto c’era la tv accesa su Passaparola e lui dice: “Mamma mia, ma la sposerai questa letterina”. Quindi io gli ho risposto: “È una mia amica, veniamo dallo stesso quartiere. E da quel momento è iniziato tutto”.

Alex Nuccetelli conosce bene Francesco Totti e il suo racconto prosegue: “Nei suoi occhi ho visto che era innamorato. Poi ho parlato con Ilary Blasi. Lei allora era fidanzata con un altro uomo e non avrebbe voluto un’altra storia soprattutto con un calciatore. Comunque lei mi disse che quando sarebbe tornata a Roma me lo farai conoscere”. Il seguito della storia lo conoscono tutti. Una storia che è terminata dopo venti anni e che ha lasciato delusi i tanti fan della coppia.





Totti Ilary separati parla delle cause Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli ha anche parlato di quelle che secondo lui sarebbero le cause della separazione. Il pr, che ha avuto una lunga relazione con Antonella Mosetti ed è il padre di sua figlia Asia, ha detto che l’amore tra Francesco Totti e la conduttrice non sia arrivato al capolinea a causa di tradimenti e “terze persone”. Parlando con Gianluca Semprini e Roberta Capua, Alex Nuccetelli ha proseguito: “Credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose. Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza, di questa bellezza, di questa solidità”.

“Loro sono stati due ragazzi estremamente favolosi, d’esempio per tanti giovani, dei genitori fantastici che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, veramente cercando di fare apparire in loro delle radici di base – ha aggiunto Alex Nuccetelli -. Sembrerebbe difficile per una coppia così importante, che hanno questi fari addosso. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è veramente da fare un plauso assoluto per questi due ragazzi così belli e vincenti”.

Infine Alex Nuccetelli ha poi negato di essere stato lui a presentare Noemi Bocchi a Francesco Totti (secondo i rumor di i gossip, lei sarebbe l’attuale fiamma dell’ex capitano della Roma). “Lei è assidua delle mie serate, Francesco per quelle poche uscite che fa annualmente, le fa tutte con me fortunatamente e ringrazio al cielo”, ha fatto sapere. “Può darsi che si sono rincontrati alle serate mie, ma intanto la prima cosa credo che sia capire se veramente c’è qualcosa”, ha concluso.

