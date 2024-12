Terribile notizia per il mondo della televisione e del cinema. Un grave lutto ha commosso tutto il pubblico, costretto a dire addio ad un’attrice di grande successo. I suoi ruoli in alcune delle serie tv più amate sono ricordati praticamente da tutti. Aveva 67 anni ed è deceduta, dopo aver combattuto contro un cancro. A fare l’annuncio è stato il suo agente, il quale ha rivelato che la dipartita della donna è avvenuta venerdì 13 dicembre.

Solamente ora sono stati tutti informati di questo lutto che ha travolto la televisione. L’attrice è morta nella sua casa con tutti i suoi parenti più stretti, che non l’hanno lasciata mai sola fino all’esalazione dell’ultimo respiro. Un momento triste e una perdita che non potrà essere certamente assorbita in tempi brevi.

Televisione in lutto: l’attrice è morta sconfitta da un cancro

Dopo che la notizia si è diffusa, generando questo lutto in tutto il mondo della televisione, in tanti hanno letto le struggenti parole del suo manager Dennis Sevier: “Quando entrava in una stanza sapevi che era lì. Era piena di vita e amava fare l’attrice. Ci mancherà“. La sua cara amica Stepfanie Kramer ha invece aggiunto a Deadline: “Era grande e audace e portava il suo arguto ingegno e il suo perfetto tempismo comico in ogni ruolo. La sua presenza terrena e chiassosa le permetteva di dominare sempre la stanza. Era unica nel suo genere”.

A perdere la vita è stata Diane Delano, spirata nella sua abitazione di Sherman Oaks, nello stato americano della California. L’agente ha confermato ai siti People e Deadline il decesso della 67enne. Indimenticabili le sue recitazioni in serie tv di grande importanza come NCIS, Un medico tra gli orsi e La vita secondo Jim. In un medico tra gli orsi tutti la ricordano per essere stata la poliziotta Barbara Semanski. Ha recitato anche in Desperate Housewives, Zoey 101, E.R. Medici in prima linea.

Adiós a Diane Delano, la inolvidable agente Semanski en la fundamental DOCTOR EN ALASKA. Vimos a esta excelente actriz en SONÁMBULOS; JEEPERS CREEPERS 2; 70 MINUTOS PARA HUIR; THE RIVER WILD (RÍO SALVAJE); RATBOY; LADYKILLERS; WICKER MAN; UN PODEROSO VIENTO…

Descanse en paz. pic.twitter.com/MymJ1OuIb2 — Fausto Fernández (@faustianovich) December 17, 2024

Delano è stata anche attrice in alcuni film come Batman: The Brave and the Bold e Teen Titans. Era famosa anche per essere stata Bobbi Glass nella serie Popular. Per quanto riguarda le pellicole cinematografiche, ha interpretato dei ruoli anche ne Il prescelto, Ladykillers e Il canto del diavolo 2 per citarne alcune.