Importanti notizie su WhatsApp, che ha deciso di aggiungere ben 4 novità che tutti potranno usufruirne. Sono anche stati forniti i dettagli su quanto disposto, infatti c’è la necessità di fare un aggiornamento dell’applicazione per iniziare a provare queste funzionalità, che finora non erano presenti. Come scritto da Repubblica, si tratta di un cambiamento arrivato dal release stabile del 13 febbraio scorso. E ce ne sono due in particolare che risultano essere davvero parecchio interessanti.

Dunque, parlando di WhatsApp, queste 4 novità potranno essere provate sin da subito una volta fatto l’aggiornamento dell’app sui propri cellulari. C’è stato un comunicato praticamente ufficiale da parte di Mark Zuckerberg, che ha voluto informare tutti coloro che usano quotidianamente questa applicazione. Che è diffusissima in tutto il mondo, basti pensare che sarebbero 2,5 miliardi gli utenti che lo usano. Ma adesso entriamo nei dettagli e vediamo cosa potremo fare da adesso in poi.

WhatsApp, ci sono 4 novità: quali sono

Ecco cosa è stato riferito dall’app di Zuckerberg su WhatsApp e sulle 4 novità previste: “Ora è possibile aggiungere didascalie ai documenti che invii; abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli meglio; ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta e ora è possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo“. Repubblica ha specificato quali siano tra queste le 2 novità che sono sicuramente più rilevanti.

Stando a quanto ricostruito nei dettagli, risultano essere efficaci il fatto di poter inserire delle didascalie ai documenti perché c’è la possibilità di trovarli nel motore di ricerca interno a WhatsApp. Inoltre, sarà sicuramente molto importante poter inviare fino a 100 immagini e filmati in una botta sola, a differenza del limite di 30, secondo gli standard precedenti. Ma a fare rumore è stato anche il cosiddetto menu segreto dell’app, ma Repubblica ha fatto chiarezza su queste voci.

Parlando di questo presunto menu segreto, sarebbe invece visibile nel momento in cui premi per molto tempo l’icona di WhatsApp. Ma è una cosa che è ormai presente da diversi anni e che ti può far disinstallare l’applicazione. Dunque, non c’è nulla di così sconosciuto o che si volesse tenere celato.