È possibile restare invisibile su WhatsApp? In effetti c’è una cosa che alcuni non sopportano del programma di messaggistica: farsi vedere online! E siccome per adesso è impossibile non risultare online quando si scrive qualcosa, le cose arrivano a un punto di svolta. L’azienda californiana acquisita da Facebook, è pronta a rivoluzionare una volta per tutte il suo servizio. Infatti, a breve, gli utenti della nota App potranno scegliere se essere “invisibili” o meno quando sono online.

Ma cosa significa? Proprio quello che dicevamo prima: sarà possibile restare invisibile su WhatsApp. E quindi scrivere un messaggio, senza comunicare agli altri di essere entrati su WhatsApp. Le persone potranno inviare messaggi, foto o audio vocali con la nuova funzione di messaggistica istantanea. E comunque non far sapere a nessun altro che si è online. Una bomba vero? A riportarlo in Italia per noi è il sito di Wabetainfo, non nuovo a spoiler relativi alle nuove funzionalità di WhatsApp.





Restare invisibile su WhatsApp, da oggi è possibile: la nuova funzione

Secondo Wabetainfo, la privacy verrà blindata con la modalità “Incognito”. Si tratta di una funzione usata già in precedenza da altri servizi di messaggistica. Per attivare questa funzione basterà cambiare alcune impostazioni e si potrà essere lasciati in pace da chi ogni giorno ha l’abitudine di spiare.

Come riporta anche La Repubblica, la funzione dovrebbe essere disponibile per sistemi iOS (Apple) e per Android, ma anche per la versione desktop dell’app. Per il momento non sono stati indicati i tempi d’introduzione della novità, ma pare che basterà entrare nella sezione “Chi può vedere le mie informazioni personali” nella schermata Privacy delle Impostazioni.

Su WhatsApp verrà introdotta una nuova funzione che permetterà di nascondere lo stato “online” anche durante l’utilizzo dell’app! pic.twitter.com/fZhCzmYckg — Ansia Totale (@ansia_totale) July 5, 2022

Uno screenshot tratto da una versione beta di WhatsApp per iOS ci fa vedere che a quel punto basterà spuntare una scelta tra: Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto… e Nessuno. A quel punto il gioco è praticamente fatto. Si tratta di un servizio che gli utenti del social network chiedevano a gran voce da diversi anni e che ora finalmente sembra vedere la luce. Che meraviglia.

