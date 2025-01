Un’influencer molto seguita sui social media è morta all’età di 27 anni. La triste notizia è stata confermata dalla sorella, che nel fine settimana ha condiviso su Instagram un commovente omaggio: “Ti amo sorella e ti amerò sempre”, ha scritto Katyan nella sua Instagram Story, secondo Daily Mail . “Ringrazio Dio per avermi dato una sorella come te con il tuo grande cuore. Riposa in pace sorella mia”.

La famiglia ha spiegato che la giovane madre di due figli è deceduta a causa di un soffocamento durante una cena, nonostante i tentativi immediati di soccorso medico. Trasferitasi negli Stati Uniti dalla Repubblica Dominicana a 14 anni, era molto attiva su Instagram, dove aveva un seguito di oltre 6,7 milioni di persone, condividendo contenuti che promuovevano l’accettazione e l’amore per sé stessi.

Morta Carol Acosta, l’influencer da 7milioni di follwer nota come Killadamente

Nell’omaggio di Katyan, condiviso con i suoi 130.000 follower sui social, anche una foto che la ritraeva insieme alla sorella Carol Acosta, nota sui social media come Killadamente. Secondo alcune voci non confermate, l’influencer sarebbe soffocata con il cibo durante una cena con la famiglia in un ristorante il 3 gennaio. Nel suo post, Katyan ha aggiunto: “A tutte le persone che mi stanno inviando messaggi di condoglianze, voglio ringraziarvi molto per essere stati lì e per il vostro supporto. E grazie anche per aver supportato mia sorella mentre era ancora in vita”.

Dopo la notizia della sua morte, la famiglia dell’influencer è intervenuta ufficialmente ricordando la loro amata Carol: “Il 3 gennaio la nostra cara Carolar, meglio conosciuta come Killadamente, è mancata. La famiglia Acosta Gonzalez condivide il suo dolore con tutti coloro che la conoscevano”.

“Alla sua giovane età è riuscita ad aiutare migliaia di persone attraverso il suo lavoro, ma in questa occasione ci uniamo e chiediamo il vostro aiuto per assicurarci che abbia l’addio che merita. Se è nelle vostre possibilità apprezzeremmo un contributo, anche piccolo, per aiutarci a coprire le spese del funerale e ad aiutare la sua famiglia e i suoi figli a superare questa enorme perdita”, conclude la nota della famiglia di Carol Acosta, nota sui social media come Killadamente.

Al momento della sua morte, la star dei social media vantava più di 6,7 milioni di follower su Instagram ed era famosa per diffondere la body positivity. Oltre al successo sui social media, Killadamente ha pubblicato la sua canzone di debutto nel 2017, intitolata “Me Amo y No Me Importa”, che in inglese significa “Amo me stessa e non me ne frega niente”.