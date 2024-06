Panico a bordo sul volo di linea. La notizia à arrivata nelle scorse ore. Il primo pilota, colto da malore, è morto ed il velivolo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Lo scorso anno è stato il più sicuro della storia per il trasporto aereo. Un report dell’International Air Transport Association, pubblicato lo scorso febbraio, spiega come su un totale di 37 milioni di voli gli incidenti mortali e non, sono stati in tutto 30 (mentre nel 2022 erano stati 42), cioè 0,8 ogni milione di decolli (1,3 l’anno precedente).

Il precedente dato più basso di sempre era quello del 2017 con 1,06. “Le prestazioni in materia di sicurezza del 2023 continuano a dimostrare che volare è il modo di trasporto più sicuro. L’aviazione attribuisce la massima priorità alla sicurezza e ciò si riflette nelle prestazioni del 2023, che ha visto anche il rischio di mortalità più basso e un tasso di incidenti mai registrato”.





Sky Vision Airlines, pilota muore in volo: atterraggio d’emergenza

Aveve affermato Willie Walsh, direttore generale della IATA, precisando poi che “un singolo incidente mortale a turboelica con 72 vittime, tuttavia, ci ricorda che non possiamo mai dare per scontata la sicurezza. E due incidenti di alto profilo nel primo mese del 2024 dimostrano che, anche se volare è tra le attività più sicure, c’è sempre spazio per migliorare”.

Per fortuna anche stavolta la tragedia è stata contenuta. A dare la notizia è l’Agenzia Nova: “Un aereo della compagnia privata egiziana Sky Vision Airlines decollato dal Cairo, in Egitto, e diretto nella città saudita di Ta’if, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza”.

“Nella città saudita di Gedda a causa del decesso in volo del pilota, Hassan Youssef Adas. Gli assistenti di volo hanno annunciato l’accaduto e il co-pilota ha preso i comandi dell’aeromobili per effettuare l’atterraggio d’emergenza, come riporta il quotidiano locale “Al Shorouk”.