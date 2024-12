Resistere alla tentazione di aprire i regali di Natale prima del momento giusto è una sfida per molti, ma per Adrian Pearce, un uomo canadese di Edmonton, è stata una questione di principio che ha durato ben 47 anni. Quest’anno, dopo un lungo periodo di attesa, ha finalmente deciso di scoprire cosa si celava nel pacchetto che gli era stato donato dalla sua ex fidanzata, Vicki Allen. La storia risale al dicembre del 1971, quando Adrian e Vicki, allora adolescenti, ebbero una furiosa lite pochi giorni prima del Natale.

>> Terribile esplosione: il forte boato, poi il crollo. Decine di morti e feriti

Vicki fu sorpresa a baciarsi con un altro ragazzo mentre acquistava un regalo per Adrian. Questo evento scatenò la rabbia del giovane, che decise di interrompere la relazione e gettò il pacco regalo in un angolo, promettendo a se stesso che non lo avrebbe mai aperto. E così è stato per quasi cinque decenni. Adrian ha mantenuto il regalo intatto e chiuso dalla sua consegna nel 1971. Quest’anno, Vicki ha colto l’occasione per riunirsi con lui a Edmonton e aprire il misterioso pacco. Sorprendentemente, né Adrian né Vicki ricordavano esattamente cosa ci fosse all’interno.





Dopo 47 anni scarta regalo di Natale della sua fidanzata: che c’era

Quando finalmente hanno aperto il regalo, hanno trovato un piccolo libro intitolato “Love is: New Ways to Spot That Certain Feeling”, ricco di vignette e citazioni sull’amore. Nonostante il contenuto affettuoso del regalo, i due non si sono riavvicinati nel corso degli anni. Adrian è felicemente sposato con Janet, che era presente durante l’apertura del pacco e ha persino aiutato Adrian a rintracciare Vicki. Ogni anno, fino a quest’anno, Adrian ha continuato a mettere il regalo sotto l’albero di Natale, mantenendo viva una tradizione che lo legava a quel momento passato.

Adrian ha raccontato: “Non volevo aprirlo inizialmente; pensavo che avrei dovuto farlo con Vicki se mai ci fossimo rimessi insieme. Dopo tanto tempo, era diventata una consuetudine tenerlo sotto l’albero.” La sua decisione di non aprire il pacco era anche un modo per preservare la memoria di un amore giovanile. La storia di Adrian è diventata virale negli ultimi anni, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. Dopo aver riaperto il regalo, Adrian ha dichiarato che questo momento rappresentava un legame con la sua giovinezza e con l’innocenza perduta.

“Ogni anno mi riportava indietro ai 17 anni,” ha detto, “quando avevo ancora tutto il futuro davanti a me.” La moglie di Adrian ha affermato che non aveva mai compreso appieno l’importanza del regalo fino a quando non hanno iniziato a scrivere insieme un libro sulla storia di quel pacco. La loro relazione non è mai stata messa in discussione dalla presenza del regalo; anzi, Janet ha sviluppato una buona amicizia con Vicki nel corso degli anni.

Leggi anche: “Oh, ma quello è…”. Apre Google Street View e fa una scoperta choc. Colpo di scena dopo anni