Una donna e il suo attuale compagno sono stati arrestati dalla polizia nazionale grazie a Google Street View, che in questo caso ha dimostrato quanto possano essere utili le tecnologie moderne nelle indagini criminali. Nonostante la mancanza di testimoni diretti nel piccolo comune di Tajueco, le immagini catturate dalla piattaforma di Google hanno fornito un’indicazione concreta che ha permesso alla polizia di incastrare i due.

In un contesto dove la tradizionale raccolta di prove può risultare difficile a causa della scarsità di abitanti e quindi di potenziali testimoni, la tecnologia ha giocato un ruolo chiave nel risolvere il caso che in poche ore ha avuto una risonanza internazionake. Secondo quanto confermato dalle fonti investigative e comunali, la polizia nazionale aveva avviato un’indagine sulla scomparsa di un uomo da tempo e oggi è venuta a capo del caso.

“Nausea, vomito e problemi neurologici”. Dramma in vacanza, 7 turisti ricoverati dopo serata al bar





Google Street View fa scoprire un omicidio: arrestati amanti

L’uomo e la donna sono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso e smembrato il marito della donna, un uomo di origine cubana, il cui corpo era scomparso da mesi. I resti della vittima sono stati ritrovati martedì scorso nel cimitero del comune di Soria, in Andalusia. Il suo corpo smembrato è stato scoperto in un cimitero a Berlanga de Duero, una piccola località situata nella provincia di Soria, in Spagna, un comune che conta circa venti abitanti.

Le indagini sono state accelerate da un elemento cruciale: alcune immagini di Google Street View. Le foto mostrano una persona che trasporta un grande sacchetto di plastica bianca nel bagagliaio di un’auto, riprese in via Norte a Tajueco, un paese con circa cinquanta abitanti. Queste immagini hanno fornito una pista decisiva che ha portato all’individuazione dei presunti colpevoli.

Il giudice che sta gestendo il caso ha deciso di mantenere il segreto sul verbale, ma sia il sottodelegato del Governo, Miguel Latorre, che il commissario capo della polizia provinciale di Soria, Francisco Moñux, hanno tenuto una conferenza stampa per informare il pubblico sugli sviluppi dell’indagine e parlando dell’importanza di Google Street View nelle indagini.