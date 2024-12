Vacanza da incubo nel paradiso delle vacanze, in sette finiscono in ospedale dopo aver bevuto un cocktail in un resort a cinque stelle. Nausea, vomito, problemi neurologici i sintomi manifestati. È successo alle Isole Fiji. Un portavoce del ministero della Salute ha affermato che tra i sette ospiti, di età compresa tra 18 e 56 anni, figurano quattro australiani, un americano e altri due la cui nazionalità non è stata specificata.

Uno dei pazienti era stato dimesso domenica dall’ospedale Sigatoka, vicino all’hotel, ha affermato il ministro del turismo, Viliame Gavoka. “La direzione del resort ci ha assicurato di non aver messo in atto pratiche come la sostituzione di ingredienti o l’alterazione della qualità delle bevande servite agli ospiti”, ha dichiarato ancora il ministro del Turismo delle Fiji, iliame R. Gavoka.





Vacanza da incubo alle Isole Fiji, in sette finiscono in ospedale

L’hotel, situato sulla pittoresca Coral Coast dell’isola più grande, Viti Levu, opera da molti anni e “gode di una solida reputazione”. Ancora da ricostruire l’accaduto ma quanto si apprende i turisti si sono sentiti male sabato scorso male dopo aver bevuto un cocktail alla pina colada preparato in un bar del resort.

Sono stati ricoverati tutti in ospedale. Due persone sono ancora in ospedale, coscienti e in condizioni stabili. Una persona è stata dimessa ieri, domenica 15 dicembre. Mentre altre 4 sono state dimesse oggi. Le cause dei malori non sono note ma dietro potrebbe esserci un’intossicazione da alcool contaminato. L’intossicazione da metanolo, un avvelenamento raro, presenta un esordio simile.

I sintomi clinici comprendono la vertigine, la nausea, il vomito, lo stato confusionale, l’acidosi metabolica, i disturbi della vista (che, in assenza di trattamento, possono causare cecità), il coma e la morte (da insufficienza respiratoria).