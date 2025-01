Morta la donna più anziana del mondo. L’età da record e il suo segreto di lunga vita

Una triste notizia è stata confermata nelle scorse ore. Morta infatti la donna più anziana del mondo, che nell’agosto del 2024 aveva preso in eredità questo particolare record dopo il decesso di Maria Branyas Morera, originaria della Spagna. La scomparsa di questa signora straordinaria si è registrato il 29 dicembre e nella sua lunghissima vita ha vissuto tantissimi momenti storici.

La donna più anziana del mondo, morta prima dell’arrivo del 2025, come ricordato dal sito Fanpage è stata testimone diretta di avvenimenti di grande rilievo. Parliamo delle due guerre mondiali, delle pandemie e di altre catastrofi naturali. Il 23 maggio del 2024, giorno del suo compleanno, c’era stata una splendida festa della famiglia per renderle onore.

Morta la donna più anziana del mondo: quanti anni aveva

Tomiko Itooka, questo il nome della donna più anziana del mondo morta a fine dicembre, viveva dal 2019 in una residenza per anziani. Proprio qui si è addormentata per sempre, terminando quindi la sua longeva esistenza. La signora, originaria di Ashiya in Giappone, è stata ricordata proprio dal sindaco della città nipponica: “Itooka ci ha dato coraggio e speranze nel corso della sua lunga vita”.

La donna più anziana del mondo è deceduta a ben 116 anni, mentre la sua predecessore spagnola era morta a 117 anni. Era la seconda di tre fratelli ed è stata una giocatrice di pallavolo. Aveva deciso di sposarsi a soli 20 anni, dando alla luce poi tre figli. Dal 1979 aveva perso il marito. La sua è stata una vita molto attiva, dato che adorava l’escursionismo e aveva scalato in diverse circostanze il monte Nijo e in due occasioni il monte Ontake.

Quando aveva 80 anni aveva fatto il pellegrinaggio Osaka 33 Kannon. La donna, nata il 23 maggio del 1908, aveva fatto la scalinata in pietra del santuario di Ashija. Aveva anche svelato il segreto della sua longevità, ovvero mangiare tante banane e bere il Calpis, che è una bevanda non alcolica con fermenti lattici che è amatissima in Giappone.