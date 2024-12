La storia di Aurora Bronwin, modella e influencer 22enne, e del suo compagno 85enne ha attirato l’attenzione del web, non tanto per la loro differenza d’età – ben 63 anni – quanto per un video pubblicato sui social che ha scatenato polemiche e indignazione. Aurora, nota per il suo spirito provocatorio, ha condiviso una clip in cui balla sorridente davanti alla telecamera. Alle sue spalle, il compagno anziano è visibilmente allettato in ospedale.

La didascalia che accompagnava il video, successivamente rimosso, ha però scatenato il caos: “Ragazzi, mi ha messo nel testamento. Che dite, stacco la spina?”. Sebbene molti abbiano interpretato il video come uno scherzo – non nuovo nel repertorio della giovane influencer – le reazioni non si sono fatte attendere.





Fidanzata con un uomo di 85 anni, la storia di Aurora Brownin

Il video ha suscitato un’ondata di critiche feroci. “Ecco cosa succede quando i ragazzini vengono cresciuti da altri ragazzini e dal web anziché da adulti. Finiranno per comportarsi sempre come stupidi per ricevere attenzioni”, ha commentato un utente. In tanti sonno intervenuti auspicando che il compagno anziano la rimuova dal testamento, considerata la leggerezza con cui tratta la situazione.

Aurora, che spesso ironizza sulla loro relazione, è anche nota per descrivere il rapporto in termini di transazione: regali costosi in cambio della sua compagnia. Un aspetto che ha alimentato ulteriormente il dibattito sull’autenticità della loro unione. Nonostante le critiche, Aurora ha più volte difeso la sua relazione, ribadendo che il legame con il suo compagno va oltre i numeri.

“Lo amo per chi è, come persona, e lo stesso vale per lui”, ha dichiarato in diversi video. In molte clip, si vedono i due condividere momenti di complicità: ballano insieme e si divertono, mostrando un’intesa che va al di là delle apparenze. Questo episodio evidenzia il delicato equilibrio che i creator devono mantenere tra ironia e sensibilità. Se da un lato Aurora potrebbe aver voluto giocare con la provocazione, dall’altro molti hanno trovato il video offensivo, vista la situazione delicata del compagno. Il caso di Aurora Bronwin sottolinea come i social possano amplificare comportamenti controversi, spingendo i creator a superare i limiti per ottenere visibilità. Tuttavia, il pubblico non perdona facilmente ciò che percepisce come irrispettoso o fuori luogo, come dimostrano le reazioni al video. Mentre il dibattito continua, la coppia rimane sotto i riflettori, tra chi li accusa di spettacolarizzare la relazione e chi difende il loro diritto di vivere l’amore senza pregiudizi. Un caso che solleva interrogativi non solo sulla differenza d’età, ma anche su quanto i social possano influenzare il nostro modo di percepire i rapporti personali.