Vinícius dos Santos Abreu, un giovane di 21 anni, è morto tragicamente nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre a Maricá, nello stato di Rio de Janeiro, a causa del crollo dell’albero di Natale galleggiante di 56 metri nella laguna di Araçatiba. Il giovane, originario di Nova Iguaçu, viveva ancora in città e, oltre a essere un musicista appassionato, era un operaio e stava lavorando alla costruzione dell’albero.

La sua famiglia lo ha ricordato come un ragazzo allegro, che amava la musica e suonava la tastiera. Inoltre, frequentava una chiesa evangelica a Mesquita, sempre nel comune di Rio de Janeiro. Sui suoi profili social, spesso condivideva video di sé mentre suonava insieme ad altri musicisti. L’incidente è avvenuto durante un temporale che ha colpito la zona. Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori stavano scendendo dalla struttura galleggiante dopo un avviso della Protezione Civile riguardo il peggioramento del tempo.





Tragedia a Maricá: crolla l’albero di Natale galleggiante, muore un giovane operaio

Il crollo ha sorpreso i tre dipendenti, che hanno cercato di mettersi in salvo. Due di loro sono riusciti a fuggire gettandosi in acqua, riportando solo lievi contusioni. Sono stati trasportati all’ospedale municipale Dr. Ernesto Che Guevara, dove sono stati dimessi poco dopo. Purtroppo, Vinícius non è riuscito a scappare in tempo e, in stato di incoscienza, è stato trasportato all’ospedale Conde Modesto Leal, dove è stato dichiarato morto.

Un video, diffuso sui social, documenta il momento in cui i lavoratori si gettano in acqua, mentre la struttura crolla improvvisamente. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del tragico incidente. La Polizia Civile ha aperto un fascicolo presso la 82a stazione di polizia e sta interrogando i testimoni per ricostruire l’accaduto. Al momento non sono ancora chiare le circostanze precise della morte di Vinícius.

🚨AGORA: Árvore de Natal cai sobre trabalhadores, mat# um e deixa ferid0s no RJ.



Uma árvore de natal, de 56 metros, desabou sobre trabalhadores durante uma tempestade na tarde desta segunda-feira (16) em Maricá, no Rio de Janeiro. Vinícius dos Santos Abreu, de 21 anos, m#rreu. pic.twitter.com/MO5q0mkzBc — QG+ (@qgmais1) December 17, 2024

Il Comune di Maricá ha espresso il proprio rammarico per la tragedia e ha fatto sapere che sono in corso accertamenti sulle cause del crollo. In un comunicato, l’amministrazione ha specificato che, non appena la Protezione Civile ha emesso l’allarme meteo per la pioggia alle 15:45, la ditta incaricata del montaggio dell’albero ha avviato la procedura per licenziare i dipendenti, ma il tragico evento si è verificato poco dopo.

La comunità di Maricá e quella musicale piangono la prematura morte di Vinícius, un giovane che, oltre alla passione per la musica, si dedicava con entusiasmo al lavoro, lasciando un grande vuoto tra familiari, amici e conoscenti.