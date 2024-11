Muore folgorato mentre monta le luci dell’albero di Natale. Dramma e choc per Antonio, un giovane di 24 anni che stava allestendo gli addobbi e le luminarie all’esterno di una casa. Il ragazzo è stato vittima di un tragico incidente mentre svolgeva un compito che milioni di persone eseguono in preparazione delle festività.

I primi soccorritori hanno trovato il 24enne appeso a testa in giù all’albero, dove è rimasto bloccato per un’ora. Secondo alcune testimonianze riportate dalla stampa, i soccorsi hanno dovuto attendere che si interrompesse l’erogazione di energia elettrica per poterlo recuperare. Una volta liberato, il personale sanitario ha tentato di rianimare il giovane, dopodiché lo hanno trasportato in ospedale. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Antonio è stato dichiarato morto un’ora e 22 minuti dopo l’incidente.

Installa le luci di Natale e resta folgorato: muore a 24 anni. Perché è successo

La tragedia è avvenuta il 21 novembre in California, nella cittadina di Escondido. Come riporta il New York Post, Antonio Pascual Mateo era un operaio. “Stava installando delle luci su una proprietà e intorno a un albero presso la casa di un cliente, quando ha lanciato il filo di luci sopra una linea elettrica. Le luci hanno toccato il cavo in tensione, creando un circuito che ha provocato una scarica elettrica, folgorando il giovane lavoratore di 24 anni”.

La sua morte è stata classificata come un incidente dovuto a “folgorazione da alta tensione”. La famiglia, in lutto, ha avviato una raccolta per ottenere i soldi necessari per il trasporto della salma di Mateo dalla California al Guatemala, suo paese d’origine. “Era un fratello, un figlio e uno zio. Si chiamava Antonio Pascual. Aveva tutta una vita davanti, solo 24 anni”, si legge nella descrizione della raccolta.

Incidenti simili non sono rari. Come riporta il New York Times, “La stagione delle festività non è solo un periodo intenso per i viaggi, ma anche per gli incidenti domestici. Secondo la US Consumer Product Safety Commission (CPSC), circa 160 infortuni al giorno sono legati alle decorazioni natalizie”.

“La maggior parte degli incidenti riguarda cadute, ma non mancano i casi di incendi elettrici. Durante la stagione natalizia 2023 (dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023), circa 14.900 persone sono state trattate nei pronto soccorso per infortuni correlati alle decorazioni festive”.

Tra le raccomandazioni, si legge “quella di mantenere sempre gli alberi di Natale ben idratati o, in caso di acquisto di un albero artificiale, di assicurarsi che sia resistente al fuoco”. Per prevenire incendi elettrici si consiglia infine “di non collegare più di tre serie di luci a incandescenza insieme e di evitare il sovraccarico delle prese”.