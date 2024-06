Un bambino di otto mesi e sua zia sono morti in seguito a un incidente sulla A1. Secondo quanto ha ricostruisce la polizia, intervenuta sul posto dopo la chiamata ai soccorsi, i due stavano viaggiando nelle prime ore di venerdì quando il loro veicolo è stato investito da un’altra macchina. Una carambola impressionante, che ha rischiato di generare un terribile tamponamento a catena.

Bambino e zia sono morti sul posto. Uno schianto che non ha lasciato speranza ai due, intrappolati nelle lamiere incartocciate del veicolo su cui i due viaggiavano. La mamma del bambino e sorella della donna deceduta, che stava guidando il veicolo, è stata portata in ospedale con ferite lievi ma in forte stato di choc.

Incidente stradali, morti nipotino e zia

“Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la tragica morte del nostro bellissimo figlio, Zackary. Ti abbiamo avuto tra le braccia solo per otto mesi, ma in quel tempo hai portato così tanta felicità a tutte le nostre vite”, hanno scritto i genitori Shalorna Warner e Jack Bladesin in un lungo post social dopo l’incidente avvenuto sulla A1 tra Chester-le-Street e Durham. “Abbiamo avuto così tanti ricordi meravigliosi insieme come famiglia che non saranno mai dimenticati; grazie per averci regalato il miglior Natale e le migliori vacanze insieme in quel periodo”. La donna ha detto di sentirsi in colpa per la morte del figlio e della sorella, ma con l’aiuto della famiglia riuscirà a superare questo dolore.

“Hai iniziato a gattonare da una fase così precoce, hai adorato assolutamente il tuo cibo, hai iniziato a dire mamma, ti erano appena spuntati i denti superiori, stavi salendo le scale e ridevi sempre mentre lo facevi. La famiglia ha anche reso omaggio a Karlene, che lascia una figlia, Everly.

“Come possiamo esprimere a parole la straordinaria madre, compagna, figlia, sorella, nipote, zia e amica che era Karlene? Illuminavi ogni stanza in cui entravi, come il diamante splendente che eri. “La vita per noi continuerà, ma non sappiamo come andare avanti senza di voi. Avevi trovato la tua anima gemella in Keiran, e lui ti amava così tanto e farà tesoro dei ricordi che tu, lui ed Everly avete condiviso insieme. Troviamo conforto sapendo che sei con il nostro bellissimo Zackary e che state insieme, dormi bene, Karlene, e vola in alto per sempre”.