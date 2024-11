Mamma di 27 anni muore il giorno prima del compleanno del figlio. La donna aveva un solo obiettivo in mente: organizzare la migliore festa di compleanno possibile per suo bambino che stava per compiere un anno. La 27enne aveva scelto di dare fare una festa a tema spaziale, aveva ordinato la torta, riservato il parco locale e invitato amici e familiari. Mancava solo un ultimo giro di shopping per comprare carta da regalo, stelle filanti e altri articoli per la festa, ma purtroppo non è mai rientrata a casa.

Mentre stava rientrando a casa con gli ultimi acquisti per il figlio, la donna è stata colpita da un camion che viaggiava verso nord sull’autostrada 101 ed morta sul colpo. Brianna era la maggiore di otto figli e una sorella devota, sempre pronta a prendersi cura dei suoi fratelli e sorelle, spesso facendo da babysitter. La madre di Brianna ha raccontato che i legami della giovane con la sua famiglia, tra cui cugini e fratelli, erano molto forti.

La vita di Brianna è stata segnata da una relazione violenta e si è lasciata coinvolgere in comportamenti autodistruttivi legati a droghe e alcol. Nonostante queste difficoltà, Brianna ha sempre sognato di diventare madre e, dopo aver vissuto diversi aborti spontanei, ha finalmente concepito Sean all’inizio del 2023. La notizia della gravidanza l’ha resa felicissima ed è anche grazie a lui che ha cambiato vita lasciando i dolori alle spalle.

L’incrocio tra Wellsona Road e l’autostrada 101, dove è avvenuto l’incidente, è noto per essere uno dei punti più pericolosi per la guida nella contea di San Luis Obispo. Nel 2023, Brianna ha trovato un nuovo lavoro come cassiera all’Oak Hill Market di Paso Robles e stava cercando di riprendersi in mano la sua vita, desiderosa di offrire a sé stessa e a suo figlio una nuova stabilità. “Stava cercando di ricostruirsi e di fare del bene a sé stessa e a suo figlio”, ha raccontato sua madre,

“Eravamo così orgogliosi di lei”, ha detto la madre, “la vedevamo crescere e diventare una mamma fantastica, fare cose incredibili per tutti. Per lei, essere mamma era una cosa davvero importante”.

La mattina della sua morte, Brianna aveva appena portato il figlio Sean alla madre Tuttle, al San Paso Truck Stop, tra Paso Robles e San Miguel, per andare a fare un po’ di shopping. Poi i tre avrebbero dovuto pranzare tutti insieme ma purtroppo la sua vita è stata strappata via in un incidente stradale. Brianna ha attraversato l’incrocio con l’autostrada 101, finendo direttamente sulla traiettoria di un camion che stava viaggiando a gran velocità lungo l’autostrada. Il tragico incidente ha strappato la vita a Brianna, interrompendo i suoi sogni e il futuro che aveva costruito per sé e per il suo amato figlio.