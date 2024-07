La dinamica è ancora tutta da chiarire. La sorella del calciatore ex Fiorentina e conduttrice tv è stata uccisa all’esterno di un circo. Vittima di un’aggressione, è morta poco dopo in ospedale dove i medici hanno tentato di salvarle la vita. Sotto choc tutto il mondo dello spettacolo e del calcio, che ha espresso dolore per la scomparsa così tragica della sorella del campione famoso e conosciuto in tutto l’universo calcistico per i suoi trascorsi non solo in serie A, quanto con la maglia della nazionale.

Maglia con la quale si è fatto apprezzare a conoscere. Questa alcune delle testimonianze raccolte. “Secondo le testimonianze raccolte tra le persone che hanno assistito al presunto evento, la donna è uscita dall’interno del circo Bardum dove si trovava, per rispondere ad una telefonata”.





Dramma Carlos Salcedo, la sorella del calciatore è stata uccisa

“Quando si è trovata fuori e si è avvicinata alla macchina bianca su cui presumibilmente viaggiava, è stato vittima di un’aggressione diretta da parte di un altro furgone, i cui occupanti sono fuggiti“. A quanto pare il governo municipale di Huixquilucan ha riferito che nella serata di ieri, ha ricevuto una chiamata di emergenza per un presunto attacco diretto contro una donna da un furgone nel quartiere di El Arenal.

Lei è Paola Salcedo, aveva 29 anni, era molto attiva sui social ed era stata la conduttrice del programma “Líderes del Rebaño”. Paola Salcedo è al sorella dei Carlos, stella della nazionale messicana. Sembra che la ragazza sia morta in ospedale dopo i colpi di arma da fuoco che l’hanno colpita.Paola Salcedo lascia un figlio nato dalla sua relazione con il portiere uruguaiano Nicolás Vikonis.

#Urgente 🔴🚨 Asesinan a balazos a #PaolaSalcedo, hermana del futbolista del Cruz Azul, Carlos Salcedo👇



La mujer de fue agredida al exterior del circo Bardum en el municipio de Huixquilucan.



Luego la trasladaron al hospital Ángeles donde falleció por las lesiones que tenía. pic.twitter.com/ESMyy6usPG — Quadratín Edomex (@QuadratinEdomex) July 1, 2024

Suo fratello Carlos, come detto, è un’istituzione della nazionale messicana, con cui ha collezionato circa 50 presenze. Attualmente al Cruz Azul, ha un passato anche in Europa visto che nel 2016-2017, ha vestito la maglia della Fiorentina collezionando 18 partite. Poi Eintracht, Tigres, e Toronto.