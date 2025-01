“Morta nel bagno del ristorante”. L’orrore non finisce qui, cosa è stato scoperto sul corpo di Sabrina

Un messaggio pieno di dolore scritto dalla figlia su Facebook. Un messaggio lungo, che inizia così: “Mamma, temevo questo giorno fin da bambina ma niente poteva prepararmi alla chiamata di ieri. Nonostante quello che qualcuno potrebbe pensare di sapere di te, eri intelligente, facevi ridere tutti, e avevi un cuore buono e una bella anima sepolta sotto tutti i traumi e le dipendenze”.

“La droga ti ha tolto tutte le parti belle e lasciato le cattive solo per molto tempo ma so quanto hai lottato, per anni, hai lottato tanto mamma, ma alla fine la battaglia è stata troppo feroce. Spero tu sappia quanto ti ho amato. Non ho mai smesso di amarti, di prendermi cura di te o di preoccuparmi per te. Ho tenuto una torcia che un giorno avresti conquistato i tuoi demoni, che avresti mangiato al nostro tavolo, mi avresti guardato camminare all’altare”.





Blackpool, 47enne ritrovata morta nel bagno di un ristorante

“Come mi dicevi sempre “Buonanotte Dio benedica bambina, ti amo come la vita e anche di più” spero che tu stia ballando in cielo Mamma, non saprai mai il buco che hai lasciato nella mia vita. Il mio cuore è a pezzi”. È il dramma della figlia di Sabrina Lyttle, 47 anni, ritrovata senza vita in una cabina dei servizi igienici del ristorante Gurkha Restaurant, a Blackpool in Inghilterra.

Il dramma tra il 28 e il 30 novembre. Un giallo sul quale la procura vuole vederci chiaro tanto che per il prossimo aprile è stata fissata l’udienza. Racconta la madre: “Mia figlia è entrata nella proprietà giovedì 28 novembre per usare il bagno. L’autopsia è ancora in attesa di scoprire la causa del decesso, ma il suo corpo non è stato scoperto fino a sabato pomeriggio”.

Un portavoce della polizia del Lancashire ha detto: “Siamo stati chiamati poco dopo l’una di pomeriggio di sabato 30 novembre per una segnalazione di morte improvvisa a un indirizzo in Waterloo Road a Blackpool. Gli agenti sono intervenuti e purtroppo il corpo di una donna sulla quarantina è stato trovato morto all’interno dell’indirizzo. I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo momento. La morte non è stata trattata come sospetta e verrà preparato un fascicolo per il medico legale”.